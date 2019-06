La quarta età: un'economia per nuovi highlander e una sfida per il sociale

Stiliamo classifiche basate sull’età, parliamo di un Paese che invecchia, sprofondiamo nella retorica giovanilistica... Qualcosa ci sfugge. Cosa?

Tutto. I dati non si traducono automaticamente in tragedia e se diventiamo tutti più vecchi, non significa che siamo tutti già morti. C'è un senso di disprezzo in certe affermazioni, ma c'è anche un senso di non presa d'atto di una realtà: la popolazione over 60 è un motore di crescita dell'economia globale. Anzi, uno dei più importanti motori di crescita.

Eppure ne parliamo come di un peso, unicamente in termini di spesa sanitaria, crisi di competenze...

Chissà quando ci accorgeremo che è un tema importante. Il McKinsey Global Institute, nel suo Global Growth: Can Productivity Save the Day in an Aging World del gennaio 2015, prevede che gli ultra sessantenni potranno generare almeno la metà della crescita di tutti i consumi urbani entro il 2030.

Tecnologie emergenti, tecnologie abilitanti

Come è arrivato a occuparsi di questo tema?

Lavoro da almeno dieci, dodici anni su questa materia. All'inizio mi sono preoccupato di capire come le cosiddette emerging technologies - internet delle cose, dispositivi mobili e via discorrendo - potessero servire d'aiuto, in particolare nel caso delle disabilità. Mi sono accorto di un errore che consiste nell'associare immediatamente la disabilità all'ageing, ovvero al processo di invecchiamento. Le cose vanno distinte, anche se la tecnologia è un supporto importantissimo per entrambe le situazioni. Pensiamo alla casa e all'aiuto che le tecnologie possono dare per vivere in maniera più indipendente.