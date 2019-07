«Rotta Balcanica? I profughi vivono sopra una ex discarica»

Quanto tempo, in media, le persone rimangono bloccate in Bosnia?

In Bosnia ci sono persone ferme nei campi anche da più di un anno. In Serbia da due. Chi non ha più soldi ed è stanco di prendere manganellate. Chi si è perso mentalmente. Quando si rimane per troppo tempo nei campi si viene come assorbiti da un limbo.

Ma se i campi sono già alla capacità massima, cosa succederà agli altri migranti che arriveranno?

Le persone che sono adesso nel campo sulla discarica erano quelle che dormivano fuori dai campi ufficiali perché per loro dentro non c’era posto. O quelli a cui i cittadini bosniaci affittavano illegalmente appartamenti: stiamo parlano di cento persone in una casa. Fino a poco fa la polizia ha sempre chiuso un occhio. Ma poi le persone hanno cominciato ad essere troppo visibili. In un paese piccolo come Bihać, 4mila persone in più fanno la differenza. Non c'è nessuna previsione positiva per il futuro.

Foto pagina Facebook Croce Rossa di Biach