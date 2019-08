Dallo storytelling al capitale narrativo: vivere e raccontarsi nell'era dei deep media

Narrare necesse est. Abbiamo tutti bisogno di raccontare. «È sempre stato così ed è ancora così. Poiché noi esseri umani siamo le nostre storie e le storie hanno bisogno di essere raccontate». Lo insegnava Odo Marquard, figura tra le più autorevoli nello studio della sensibilità estetica contemporanea.

Le attività umane che prevedono l'uso delle storie sono virtualmente infinite e ogni volta che narriamo una storia entrano in gioco i nostri circuiti cerebrali. Siamo, letteralmente, fatti di storie.

Lo storytelling, spiega Andrea Fontana - sociologo della comunicazione, Premio Curcio alla cultura 2015 docente di Corporrate Storytelling all’Università di Pavia e Presidente Storyfactory - serve per creare significati che creano a loro volta legami. In una parola: story-driven content. Legami con il pubblico, legami le comunità. Legami di vita.

Oggi, a dieci anni dall'ingresso del termine e della scienza della narrazione in Italia, è opportuno ricordare che storytelling è ben altro da un assemblaggio, più o meno riuscito, di tecniche di narrazione. «Lo storytelling è un mindset: è la piattaforma di vita e di lavoro in cui esistiamo», spiega Fontana. Anche perché viviamo in un content continuum, un flusso dove siamo costantemente sotto assedio testuale e visivo. Il tutto in uno spazio simbolico in cui contenuti di ogni genere e forma competono tra loro.

In un solo minuto, su Instagram, vengono caricati 337mila post. Ogni nostro gesto, on e off line, è sempre on life, ovvero esposto e incardinato in trame narrative. È una fiction economy, dove il capitale narrativo acquista una valenza sempre più strategica. Poiché la narrazione, spiega Fontana, «è diventata un asset strategico nel business e una competenza chiave nel branding nella gestione del cambiamento personale e organizzativo», la capacità di valorizzare il capitale narrativo di cui disponiamo, in un contesto dove l'attenzione è merce sempre più scarsa – e sempre più richiesta - può rivelarsi una risorsa vitale.

Fontana ha recentemente individuato – in uno speciale a cura Storyfactory pubblicato con Harward Busness Reviev Italia – quattro fasi, che contraddistinguono questi 10 anni di storytelling in Italia: una fase scettica, tra il 2009 e il 2011, una fase istintiva, fino al 2014, una fase romantica, dal 2014 al 2018, e una fase mainstream, iniziata nel 2018 e tutt'ora in corso. Partiamo da qui.