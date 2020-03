«La nostra trincea per tenere lontano il virus»

«Purtroppo siamo in difficoltà», ammette Fontana. «proprio perché nessun luogo è lontano dal virus, noi siamo in ospedali Covid. Anche noi purtroppo dobbiamo registrare qualche operatore positivo, ma non possiamo ridurre i servizi nonostante che gli ospedali che si prendevano cura dei malati neuromuscolari che necessitano di essere accuditi oggi siano assorbiti dall’emergenza Coronavirus».

Cosa state facendo?

Al momento abbiamo diminuito l’accoglienza, abbiamo ridotto i ricoveri per proteggere le persone, senza però sospendere le terapie. Stiamo cercando di dare precedenza alle situazioni più urgenti e soprattutto stiamo tentando in tutti modi di non interrompere la somministrazione dei farmaci innovativi che era in corso. I farmaci ci sono: le nostre sono malattie progressive e se si perde del tempo per noi recuperarlo non è possibile.

Come stanno procedendo le attività nei Centri presenti in Italia (Milano, Arenzano, Roma e Messina)?

Resistiamo nelle difficoltà, per esempio, a Milano (il centro NeMO è all’interno dell’Ospedale Niguarda) stiamo proseguendo con i trattamenti innovativi. Anche se devo sottolineare come tutta la nostra comunità sia particolarmente spaventata, sono spaventate le famiglie. Tutte le nostre malattie hanno problemi dal punto di vista della respirazione e se servisse un anestesista o un rianimatore adesso sarebbe molto complicato dal momento che sono coinvolti nell’emergenza.