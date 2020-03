«Ma quando arriviamo?»: così il Governo risponde ai bambini

Ha debuttato ieri sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia il progetto #CiStoDentro: uno spazio voluto dalla ministra Elena Bonetti per tutti i bambini ed i ragazzi che, insieme alle loro mamme e ai loro papà, stanno vivendo un cambiamento radicale delle loro abitudini quotidiane. Ci sono le informazioni, una finestra di dialogo con la ministra, i consigli di lettura e di attività da fare in casa, la gallery per documentare con foto e video questa strana e nuova quotidianità, le interviste realizzate da Federico Taddia. Fatta eccezione per la Ministra, molti di questi contenuti si possono trovare anche altrove: anzi, diciamolo, forse alcuni di noi si sentono pure un po’ sommersi dalle proposte di “lavoretti” da fare insieme ai nostri figli e dai vari “il Coronavirus spiegato ai bambini” che arrivano sulle varie chat. Sono partita un po’ prevenuta, lo ammetto. Ma pensandoci bene… Stimoli così arrivano davvero a tutti? Certamente no. Ecco quindi la prima novità, da evidenziare: li dà il Governo. La seconda è la progettualità che c’è dietro e che dice di una ministra, Elena Bonetti, che si dimostra lucida e consapevole di quanto l’infanzia e l’educazione siano la chiava di volta del nostro presente, non del nostro futuro.

Ministra, qual è il senso del progetto #CiStoDentro?

Abbiamo voluto creare un luogo dentro il mondo del web - che oggi è uno dei luoghi più abitati anche dalle famiglie, pensiamo alla scuola – e all’interno di esso avere uno spazio dedicato ai bambini e ai giovani e alle famiglie, che stanno condividendo un’esperienza inedita, con l’obiettivo di aiutarli a vivere questo tempo, trovando un loro protagonismo e significato, la possibilità di esprimere con la loro creatività e fantasia elementi di protagonismo e di attivazione personale. #CiStoDentro è un modo per dire ai bambini che questo tempo di fatica nessuno l’ha scelto, lo stiamo tutti subendo ma anche lì c’è una libertà che può essere messa in campo, che è quella viverlo e interpretarlo al meglio. È un modo per dire “potete decidere il modo in cui stare dentro la realtà che vi è data e per cambiarla”. È un messaggio di forte fiducia nei confronti dei bambini, riconoscendo anche che in questo momento occorre attivare un processo educativo e che sono le istituzioni a doverlo fare, è il primo atto politico di un paese. Per questo è importante che un sito dedicato ai bambini sia dentro un sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una notizia pubblicata sul sito del Governo: non è una scelta simbolica. È un percorso che vogliamo fare con loro, dando spazio alla creatività, fare una sorta di diario collettivo che diventi memoria; uno spaio di informazione perché chiediamo sacrifici ai bambini ma devono saperne il perché e il significato, perché solo così si attivano la consapevolezza e la responsabilità, banalmente adattando se stessi alle regole. Il tema centrale è quello della “resilienza creativa”, che vogliamo attivare per farli camminare stando in casa e accompagnandoli a crescere, perché in questi mesi i ragazzi crescono.