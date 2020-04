Coronavirus, sosteniamo l’Africa perché così tuteliamo l’Europa

L’Oms stima che per ogni milione di persone nel Paese ci siano 5 posti letto in terapia intensiva, in Europa sono 4mila per ogni milione

È chiaro che arrivati a questo punto non è possibile pensare adesso di rivedere tutto il sistema e attrezzare adeguatamente gli ospedali recuperando il gap di posti letto per le terapie intensive. Quello che si deve fare è uno sforzo maggiore sulla tracciabilità dei contagi in modo da isolare in tempo i focolai. A questi dati va anche aggiunga la carenza del personale sanitario e la difficoltà nel riconoscere i casi dovuta alla carenza di strumenti di analisi.

In questo scenario prevenire i contagi sembra essere l’unica strada possibile. Ma il distanziamento sociale in Africa non è una misura quasi impossibile da adottare?

L’isolamento è irrealistico visto così come lo conosciamo noi. Il tipo di vita è comunitaria, a volte per cultura ma spesso anche per costrizione. Basti pensare alle realtà degli slum. Quello che però si può fare è investire sulla prevenzione e sulle pratiche igieniche che diminuiscono le possibilità di contagio. Con Amref abbiamo lanciato Leap, una piattaforma “mobile health” progettata in Africa per l’Africa. È una soluzione di apprendimento per la formazione di operatori sanitari sempre e ovunque. Una soluzione che utilizza la tecnologia audio e sms per responsabilizzare, sensibilizzare o formare personale sanitario, consentendo a ogni individuo di apprendere al proprio ritmo, con i propri dispositivi mobili – cellulari basici o smartphone – all’interno delle proprie comunità. Questa piattaforma è attualmente attiva in Kenya e Malawi. Sul programma sono caricate le informazioni in diverse lingue e dialetti.