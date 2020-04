Neuronarrazioni: sono le storie che ci fanno umani

La cura delle storie, curare con le storie

In queste settimane, particolarmente critiche per il nostro Paese, emerge con forza un tema che trattate ampiamente nel libro: la rilevanza delle storie nelle pratiche di cura. Sembrava un tema vagamente specialistico, invece ora scopriamo l’importanza delle narrazioni come cura tanto sul piano della relazione medico-paziente, quando di quello generale (il racconto complessivo e collettivo della cura)… Ci aiutate a capire?

Per capire è innanzitutto necessario considerare che l’approccio medico basato sulla medicina narrativa (narrative based medicine) nasce e si sviluppa verso la fine degli anni Novanta alla Columbia University di New York per merito Rita Charon – medico internista statunitense – allo scopo principale di sensibilizzare il mondo medico a utilizzare un orientamento “narrativo” all’interno della relazione con il paziente. Dunque, la narrative medicine(che in italiano traduciamo letteralmente con medicina narrativa) trae le proprie origini dalla particolare esigenza di integrare alla cosiddetta medicina basata sulle prove di efficacia (evidence based medicine) – ossia la tradizionale pratica medica fondata su un orientamento prettamente quantitativo – un approccio qualitativo che valorizzi il paziente e il suo percorso di cura attraverso la narrazione e la comunicazione.

In altri termini, quello che possiamo definire un assioma della medicina narrativa consiste nel fatto che anche la narrazione del paziente e del suo vissuto di malattia diventano centrali, al pari dei sintomi fisici della malattia. Pertanto, non si tratta di sostituire le pratiche mediche già esistenti, ma solo di arricchirle, dando importanza ai diversi punti di vista degli “attori” che agiscono nel processo di cura (operatori, medici, pazienti), al fine di progettare interventi clinico-assistenziali più completi, personalizzati ed efficaci.

In tal modo, la persona malata viene considerata non più solo come oggetto di cura, ma come attivo protagonista del suo percorso terapeutico e riabilitativo, con la sua storia, le sue risorse e le sue capacità; la quale opera di concerto con gli operatori socio-sanitari. Inoltre, la malattia viene presa in esame oltre che nel suo aspetto “meccanico”, anche come percezione soggettiva da parte del paziente e collettiva dal punto di vista socio-culturale.