L'allarme della Fiagop: senza raccolte fondi le associazioni rischiano di non farcela

Siamo arrivati a questo punto?

Purtroppo per alcune sì. Tutti sono giustamente concentrati sul’emergenza Covid-19, sulla Protezione civile, sugli ospedali e per le associazioni che vivono di donazioni è dura andare avanti, senza poter fare raccolte fondi. Quel presidente mi aveva confidato che gli erano rimasti meno di 2mila euro tra conto corrente e conto postale…

Un problema generalizzato?

Per fortuna non a questi livelli. Ma per esempio Abeo Ligura ha tra le sue fonti di entrate la campagna delle uova di Pasqua, le aveva ovviamente già acquistate, ma quest’anno la manifestazione di piazza non si è potuto tenere per il lockdown. Per fortuna ha ricevuto una donazione che le ha almeno permesso di andare in pari. E questo vale un po’ per tutte le nostre trenta associate. Per questo l’appello al governo per un sostegno: le associazioni danno tantissimo allo Stato sotto forma di servizi e assistenza alle famiglie dei piccoli malati. Adesso siamo noi ad avere bisogno almeno per riuscire a bypassare questo momento e non sarebbe male che una volta tanto lo Stato ricambiasse.

Quali sono i problemi più impellenti per l’operatività?

Possiamo parlare di affitti, di utenze. Il Governo si è impegnato a sospendere gli affitti, ma non tutte le case di accoglienza sono di proprietà pubblica, alcune sono in comodato d’uso ma in molti altri casi le associazioni sono in affitto da privati e poi ci sono le bollette… Insomma sarebbe utile avere un contributo per coprire gli affitti, per questo giudico positivamente l’impegno che è stato preso ad estendere anche a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro qualifica, le misure straordinarie di sostegno già previste per le imprese a partire dall’accesso al credito.

C’è un concreto rischio di interrompere l’attività delle associazioni?

Se anche ci fosse, conosco la determinazione di nostri soci, in qualche modo faranno di tutto per non interrompere i servizi. La speranza è di non arrivare a dover ricorrere alla solidarietà tra associazioni… A settembre per esempio avevamo in animo di fare una maratona a livello europeo per destinare i fondi alla ricerca, ma ovviamente è stato tutto spostato a data da destinarsi. Negli altri Paesi le associazioni del nostro mondo stanno mettendo in campo azioni alternative, ma per noi sarebbe stata la prima volta… vedremo.

Le vostre associazioni si occupano di ospitare i piccoli pazienti e le famiglie, ma anche di ricerca scientifica…

In questi anni tra ospitalità, incontri con gli psicologi, trasporto, ma anche come fondi che si trasformano in integrazioni agli organici dei reparti in oncologia pediatrica e borse di studio le nostre associazioni hanno fatto molto. Possiamo tranquillamente dire che ogni anno il contributo tra sociosanitario e ricerca, in base ai nostri report, si aggira su una decina di milioni.