La mia battaglia da mamma segregata contro il coronavirus

Per lei cosa hanno rappresento questi 40 giorni?

Speranza, ripresa e cambiamento. Nella Bibbia sono i giorni delle decisioni maturate, Gesù nel deserto è in preghiera, in collegamento con il Padre. Per me questo numero rappresenta un processo di cambiamento che arriva attraverso la meditazione e la preghiera. E in questo libro ho raccontato questa escalation, come se si aprisse una finestra sul mondo. Vivevo con il terrore di contagiare mio figlio e ho patito tanto sia da un punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico.

Nel libro però non c’è solo la malattia, c’è anche dell’altro…

Sì. Nella seconda parte ho affrontato aspetti filosofici, economici e politici. La mia famiglia è di Monza e sono profondamente brianzola e non posso non guardare a una possibile riprese perché la Brianza, la Lombardia e l’Italia si devono risollevare

Nella prefazione Vincenzo Mollica scrive «Il coronavirus taglia la vita in due: c’è un “prima” e un “dopo” poiché cambia e stravolge la vita delle persone. È un’esperienza radicale, e niente sarà più come prima una volta che l’hai attraversata».

Lui è il mio mentore, un amico che mi ha fatto anche il dono della poesia “Speranza” per il mio libro. La pandemia segna uno spartiacque esistenziale tra un prima e un dopo. Dobbiamo viverla come un’opportunità, una catarsi che ci rende persone diverse da prima. Per me è stato un risveglio della coscienza dettato dall’isolamento. Inizi a percepire che le piccole cose sono quelle che valgono e ha senso rimboccarsi le maniche per continuare.

Ma senza la fede io non sarei stata in grado di comprenderlo. Nessuno può vivere per se stesso, siamo tutti vulnerabili e per questo dobbiamo lavorare insieme, sentire questa fratellanza… Mentre ero segregata uno dei momenti più forti è stata la preghiera di Papa Francesco solo in piazza San Pietro.

Il titolo del libro è “Segregata Una madre contro il coronavirus”, ma in copertina c’è anche la frase “Ciò che il male separa il cuore unisce”...

La divisione è diabolica. Ecco io questa malattia, questo flagello lo definisco la malattia della solitudine e sta colpendo tutto il mondo e fa emergere una verità: siamo tutti vulnerabili. Per questo occorre vivere in solidarietà. È l’unico strumento per rialzarsi per la propria famiglia, per la propria regione e ognuno nel suo piccolo per l’umanità.