«Viviamo un'economia del malessere, ma tutto andrà bene solo se nulla sarà come prima»

La Pandemia Covid -19 che si è violentemente abbattuta sull’intero pianeta ha evidenziato il limite dei modelli di organizzazione economica e sociale vigenti, mettendo in rilievo il volto dell’individualismo radicale, l’insostenibilità del liberalismo e della crescita basata sul PIL. Per cercare di indagare la radice del problema e rintracciare elementi utili per un possibile cambio di rotta, abbiamo rivolto alcune domande a Pietrangelo Dacrema, ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università della Calabria, economista e autore di numerosi articoli, saggi e del volume Economia del Malessere. Perché tutto andrà bene se nulla sarà come prima, di recente pubblicazione per le edizioni All Around.

Professor Dacrema, potrebbe spiegarci il “Perchè tutto andrà bene se nulla sarà come prima”?

Il virus che ha sconvolto l’esistenza di miliardi di persone ha influenzato solo in parte il contenuto del mio ultimo lavoro, che è anche frutto di riflessioni di lungo corso sulla necessità di trovare uno sbocco diverso – meno condizionato da moneta e finanza – ai processi del capitalismo moderno. Quarant’anni fa mi sarei trovato dalla parte di una borghesia colta intenzionata a conciliare la difesa dei propri privilegi con il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i lavoratori.

Oggi, conscio di quanto sarebbe anacronistico parlare di lotta di classe, credo che le categorie economicamente più deboli abbiano tutto il diritto di rivendicare con forza una distribuzione della ricchezza meno sperequata e una più efficace protezione dagli effetti delle crisi sistemiche di qualsiasi natura. Per questo ora, in un senso importante e in modo solo apparentemente paradossale, si può dire che tutto andrà bene solo se nulla sarà come prima. E ciò anche se temo che il grumo d’interessi orientati a ripristinare lo statu quo ante riesca a impedire che quanto accaduto si traduca nell’occasione tragicamente ideale per un grande esperimento di rivoluzione sociale.