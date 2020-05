«Dobbiamo restituire le scuole ai loro quartieri»

L’emergenza Coronavirus ci ha ricordato una volta di più che se questo Paese vuole davvero ripartire lo deve fare dalla scuola che «ha appena ripreso coscienza di se stessa», dice Angelo Lucio Rossi, preside ICS “Alda Merini” di Milano, nel municipio 8 della città. Un preside “illuminato” che ha letteralmente aperto il suo istituto e lo ha messo a disposizione dell’intero quartiere. Dalle associazioni alle aziende, dagli anziani ai musicisti. Che chiama in causa Berlinguer, papa Francesco e Don Milani e ci crede quando dice: «che la scuola deve tutelare la diversità, sempre. Che non c’è cosa più interessante dell’avventura educativa, perché l’avventura educativa è un’avventura di libertà». Così quando l’emergenza covid19 ci ha travolti gli studenti delle sue classi, grazie a quel patto territoriale, non sono stati lasciati soli e si sono visti consegnare a casa dai tablet fino ai pacchi alimentari in caso di necessità. «Mai come oggi la scuola è una fucina di tentativi didattici e di compagnia umana ai propri allievi nel momento in cui è venuta meno la presenza fisica e la scuola stessa si è dematerializzata». Ma una scuola «ha senso solo se la intendiamo come costituzionalmente sempre incinta. Deve generare di continuo. Altrimenti che scuola è?»

Preside che significa oggi “fare scuola”?

Essere, prima di tutto, una fucina di tentativi didattici e di compagnia umana ai propri allievi. Una scuola che deve essere costituzionalmente intesa come sempre incinta. Deve generare di continuo. Altrimenti che scuola è?

Come avete gestito l’emergenza Covid19?

La didattica a distanza si è rivelata una didattica della vicinanza, un'àncora per molti, moltissimi ragazzi e bambini soprattutto per quelli con più difficoltà e più problemi. Molto dipende, è vero, dalla possibilità di connessione e di strumentazione disponibile, tablet, PC o cellulare, ma anche questo è un dato che può e viene superato dalla sensibilità personale di docenti e dirigenti scolastici nel momento in cui riescono, grazie anche ad una rete territoriale e di rapporti con associazioni, enti, aziende profit e non profit, come è per noi il Patto Educativo Territoriale (PET) già attivo nel nostro territorio da 4 anni, a superare ostacoli ed essere fecondo di iniziative in un periodo difficile come questo. Gli studenti che frequentano l’istituto hanno avuto il supporto non solo degli insegnanti ma anche di aziende, associazioni e parrocchie di quartiere e si sono visti consegnare a casa dai tablet fino ai pacchi alimentari in caso di necessità.