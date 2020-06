Ma lo sviluppo nasce dalla scuola

«Il Covid-19 pone tutto il mondo dell’educare, non solo la scuola, di fronte a una biforcazione. O si va verso una crescita delle disuguaglianze educative, della povertà educativa, del fallimento formativo, oppure vi è una vera inversione di tendenza che ci porta verso una scuola nuova, ad un tempo aperta, egualitaria e rigorosa, dove si impara meglio, entro la prospettiva di comunità educanti larghe e evolute». Esordisce così il documento del Forum Disuguaglianze Diversità per la riapertura delle scuole, che chiede «un’alleanza civile e politica per la riapertura di scuole e spazi di vita e apprendimento per tutti i bambini/e e ragazzi/e». A redigerlo, a inizio maggio, Marco Rossi Doria, che lo presentava così: «È il frutto di dibattito e riflessione comuni tra tanti/e che lavorano sul campo, nelle scuole, nel terzo settore e nel civismo educativo, nei comuni. Affronta le questioni per l'oggi e per il domani, con al centro l' impegno contro disuguaglianze e povertà e per innovare la scuola».

Già, perché l’estate che abbiamo dinanzi e l’anno scolastico dovrà essere «“un anno costituente” entro un lungo periodo di ricostruzione e innovazione», ed è «importante che anche nelle istituzioni [li] si pensi in questo modo». «Molti, purtroppo, pensano a questa situazione come a una mera parentesi da chiudere presto per riprendere come prima […] Vi sono e vi saranno resistenze e passaggi conflittuali ma questa crisi apre una nuova stagione di impegno per la scuola inclusiva, innovata, rigorosa. E, del resto, “se non ora, quando?”». «La crisi è emergenza e, al contempo, occasione unica per poter finalmente “mettere mano” a un’azione generale di contrasto di “dispersione scolastica” e povertà educativa», dice Marco Rossi Doria, appena entrato nella squadra dell’impresa sociale Con i Bambini come vicepresidente. «Mai come ora “serve tutto il villaggio” per accompagnare ogni bambino/a e ragazzo/a nella crescita e la creazione di comunità educanti territoriali, tra scuola e fuori, diviene una prospettiva promettente, ben oltre l’emergenza. Le scuole sono dentro le città; nulla di quel che riguardi la scuola, i suoi spazi, i suoi orari e i suoi ritmi e per andare e venire a/da scuola può essere letto a prescindere dal fatto che tutta la città ne è coinvolta. La relazione tra scuola, comune e soggetti del privato sociale o civismo attivo è la chiave di volta non solo per la partecipazione al processo di ripartenza ma perché possa funzionare». Parole da mandare a memoria per tutti questi mesi cruciali, in cui si deciderà – volenti o nolenti – il modello futuro della scuola e dell’educazione dei nostri figli.

Qual è la prima questione sul tema “riapertura”?

La prima questione è ripartire da tutti, con una speciale attenzione per alcuni che per vari motivi sono stati esclusi in questi mesi, molto varia a seconda dei territori, ma è innegabile che la scuola ha avuto diverse “perdite di contatto”.