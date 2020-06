Post Covid? Nessun crollo delle erogazioni delle Fondazioni

Il Consiglio Acri, nella sua riunione del 18 giugno scorso, ha deliberato, all’unanimità, la conferma del sostegno quinquennale da 20 milioni l'anno a favore di Fondazione con il Sud per il periodo 2021-2025. Una scelta strategica, che va oltre le competenze geografiche dell'ente guidato da Carlo Borgomeo. Come Francesco Profumo, presidente di Acri spiega in questa intervista a tutto campo che tocca anche temi caldi come il ruolo delle Fondazioni ex bancarie in questa fase di ricostruzione post Covid e il loro trattamento fiscale.

Presidente, in occasione della conferma dello stanziamento a favore di Fondazione con il Sud per il quinquennio 21-25 lei ha dichiarato: “Siamo convinti, che anche in questa fase di crisi, la Fondazione Con il Sud saprà accompagnare la società civile del Mezzogiorno in una grande opera di riscatto e di rigenerazione fondata sulle comunità e sul capitale sociale di questi territori”. Ha poi anche parlato di “intervento di sistema”. Quali sono le peculiarità del modello Fondazione Con il Sud che vi hanno convinto a proseguire in questa esperienza e quali i risultati che vi attendete nel prossimo lustro?

Anche in questa fase di difficoltà che colpisce tutto il Paese, le Fondazioni non hanno voluto far venir meno il loro sostegno a Fondazione Con il Sud: un’esperienza di cui vanno molto orgogliose e che è il più significativo esempio di solidarietà Nord-Sud tra privati che il nostro Paese abbia mai conosciuto. Le peculiarità principali di quest’esperienza di successo sono due. Innanzitutto la governance condivisa tra Fondazioni e Terzo settore. Poi la chiara visione che ispira tutto il suo operato: coinvolgere la società civile del Mezzogiorno in quest’operazione, senza la pretesa di voler calare soluzioni dall’alto. In questa direzione bisognerà continuare nei prossimi anni, perché siamo convinti che lo sviluppo del Sud passa dalla valorizzazione del suo capitale umano.

Fondazione Con il Sud con l’impresa sociale Con i bambini ha lanciato anche un nuovo approccio della filantropia delle Fondazioni che poggia su almeno due pilastri: collaborazione paritetica con l’amministrazione pubblica e valutazione di impatto sociale. Pensa che possa essere un modello da estendibile anche al di fuori dell’area di azione della povertà minorile? È un modello “esportabile” e applicabile su scala più larga nel momento in cui arriveranno i fondi europei del Recovery Fund?

Il partenariato pubblico-privato è la strada maestra per affrontare tutte le grandi questioni del Paese. Non è più – se mai lo è stata – l’epoca di soggetti in grado di fare da soli. Il modus operandi delle Fondazioni di origine bancaria è sempre stato quello di promuovere e ricercare tenacemente il dialogo e la collaborazione con tutti i soggetti attivi nei loro settori di intervento. Questo, ovviamente, senza mai derogare all’efficienza nella gestione delle risorse. E il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è un esempio di eccellenza in questo senso. Allo stesso tempo ritengo che non dobbiamo essere bloccati dal “mantra della valutazione”, perchè non tutto è valutabile numericamente. L’impatto in termini di coesione sociale, che gli interventi delle Fondazioni producono sui territori, è difficile da rilevare con i numeri, ma è il sale della nostra democrazia!

La Luiss ha calcolato in 230 miliardi di euro i fondi che arriveranno in Italia. Mi dice due provvedimenti che lei prenderebbe subito?

Gliene dico uno: istruzione. Il nostro Paese ha urgente bisogno di invertire una tendenza che lo vede sempre nei posti più bassi nelle classifiche europee per investimenti pubblici in istruzione, sia in rapporto al Pil sia rispetto al budget totale. Un Paese che sul serio voglia progettare il suo futuro non può che partire dal puntare sulla qualità del suo capitale umano, offrendo ai giovani gli strumenti e le opportunità per mettere sul serio a frutto il loro potenziale.

Una delle tre parole chiave indicate da Giuseppe Conte alla chiusura degli Stati Generali dell’economia è inclusione, non proprio un termine economico. La sorprende?

Non mi sorprende affatto. Coesione nazionale e coesione sociale sono due prerequisiti perché questo nostro Paese riprenda a camminare e poi a correre. E sono proprio le chiavi di volta dell’agire delle Fondazioni e, in particolare, di Fondazione Con il Sud. La crisi che stiamo vivendo la potremo affrontare e vincere solo se sapremo rispondere tutti insieme, come comunità e come Paese.