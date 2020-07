«Vi racconto il Terzo Settore in chiave pop»

La solidarietà non è una cosa per pochi. E finalmente è tornata con un programma tutto dedicato a lei “L’Italia che fa”, in onda su Rai2 tutti i giorni alle 16.10, dal lunedì al venerdì. Un programma fortemente voluto da Fondazione Cariplo e altre Fondazioni per dare visibilità a quella che il Presidente Mattarella ha definito “L'Italia più bella e pulita che ogni giorno opera con grande generosità”. Il programma partito a inizio giugno è crescito arrrivando in questi giorni al suo giro di boa. Ogni settimana si raccontano 4 storie di comunità locali coinvolgendo le persone da casa, gli attori e i beneficiari dei progetti. La conduzione è affidata a Veronica Maya. «Credo», racconta nell'intervista, «che sia fondamentale togliere il cono d’ombra da un comparto di persone che si occupano e lavorano con il sociale per il bene di tutti. Il Terzo Settore è ricchissimo di competenze. È una grande risorsa per il Paese e abbraccia tematiche contemporanee».

Quando ti hanno proposto la conduzione de “L’Italia che fa”?

Il programma ha avuto una lunga gestazione. L’idea è cresciuta e si è evoluta poco alla volta. Con l’emergenza Coronavirus siamo, come tutti, finiti un po’ nel vortice dell’incertezza. “Parte, non parte”, ma alle fine – e per fortuna – è partito e mi sono ritrovata in questa grande famiglia. Abbiamo iniziato a girare a fine maggio, le maglie del lockdown si iniziavano ad allargare, e il primo giugno è andata in onda la prima puntata. Adesso mi sembra di esserci dentro da sempre, e di conoscere il mio gruppo di lavoro da una vita. Mi sento davvero in sella al programma ed è gratificante e produttivo lavorare con questo entusiasmo. C’è un clima e una voglia di fare che fa bene a tutti.

L’ultima puntata andrà in onda il 31 luglio, ci sarà un seguito?

Vedremo. Non mi piace fare le cose “troppo brevi”. In televisione soprattutto i progetti hanno bisogno di tempo per respirare, crescere, fidelizzare il pubblico. Quello che posso dire è che sarebbe un vero peccato lasciar cadere questo esperimento riuscito dove il Terzo Settore lo raccontiamo in modo un po’ pop.