Il mio pianto è diventato un film

L’immigrazione è ormai un fenomeno strutturale

La fatica di affrontare quotidianamente quelle sofferenze, in quel minuscolo lembo di terra, il dottor Bartolo ce l’ha incisa sul volto. In trent’anni di attività, quest’uomo di 64 anni, che da piccolo soffriva maledettamente il mare (e fu affidato anche ad una fattucchiera affinché guarisse), e i suoi collaboratori hanno visitato, soccorso e medicato quasi trecentocinquantamila persone. «Lampedusa è un’isola minuscola, dove non c’è un vero ospedale, ma solo un poliambulatorio, perciò per tanti anni l’emergenza è stata la nostra normalità. Però mi arrabbio molto con chi continua a considerare l’immigrazione in sé come un’emergenza. Si tratta piuttosto di un fenomeno strutturale, che dura da decenni».

Il bisogno che ci fosse un film

Con il tempo il medico di Lampedusa ha maturato il desiderio che qualcuno raccontasse con un film quanto stava accedendo a Lampedusa. «Per anni sono stato intervistato da decine e decine di giornalisti e televisioni di tutto il mondo, ma sentivo che c’era bisogno di qualcosa che restasse impresso nella testa e nel cuore della gente». Nel 2016 il docufilm di Gianfranco Rosi (Orso D’Oro al Festival di Berlino), Fuocoammare (che prende il nome dall’esclamazione che i lampedusani ripetevano quando, nel 1943, la nave italiana Maddalena venne bombardata e prese fuoco nel porto) riuscì a accendere i riflettori su Lampedusa. «Era un messaggio crudo, ma chiaro e inequivocabile, che smontava falsità e ipocrisie, che smuoveva le coscienze».

Una stringa per clampare il cordone ombelicale

Contro un’informazione che reputa a volte poco attenta e superficiale, mostra a chiunque glielo chieda il contenuto della sua chiavetta usb, nella quale sono racchiuse le testimonianze raccolte in tanti anni a Lampedusa. «So che è una piccola violenza, la mia. La gente rimane sempre spiazzata: è l’effetto dell’Orrore». Le ho viste anche io che scrivo, le foto di quei corpi che portano i segni della tragedia di un viaggio infernale: sono immagini spaventose. Alcune di queste le descrive anche il medico legale Cristina Cattaneo nel suo libro Naufraghi senza volto (Raffaello Cortina, 2018). Mi ha colpito molto un video, girato amatorialmente, in cui Bartolo, appena salito su una motovedetta, si trova davanti una donna che sta partorendo e lui (che è ginecologo) non ha nulla con sé per legare il cordone ombelicale, così decide di usare la stringa di una scarpa. La chiavetta conserva anche l’immagine di un’altra donna che durante la traversata, per fare il clampaggio, si è strappata ciocche di capelli, perché non aveva nemmeno quella stringa. Ci sono le foto dei corpi che galleggiano, come fossero boe in regata, e le immagini dei brandelli di pelle bruciata dalla quella miscela corrosiva che si crea quando la benzina fuoriuscita dai serbatoi si raccoglie sul fondo dei barconi e lì si mischia con l’acqua salata, provocando ustioni molto gravi nelle parte intime (la malattia del gommone, come l’ha chiamata lui).

«Ho pensato spesso di non farcela: non ci si abitua mai»

Curare le ferite del corpo e alleviare il dolore è stato a lungo il suo lavoro. «Uno dei miei crucci, però, è quello di non aver avuto gli strumenti per curare le ferite dell’anima» di coloro che nella loro rotta migratoria perdono mogli, figli, fratelli. «In passato - confessa Bartolo- ho pensato tante volte di non farcela. Di non reggere quei ritmi, ma soprattutto di non reggere tanta sofferenza, tanto dolore. Tante volte ho pianto. Da solo, insieme a mia moglie Rita -medico ematologo- ai miei tre figli. Alcuni colleghi pensano che io mi ci sia abituato, ma si sbagliano. Non ci si abitua mai ai bambini morti, alle donne decedute dopo aver partorito durante il naufragio, ai loro piccoli ancora attaccati al cordone ombelicale». Dopo essere stato per trent’anni sul molo ad aspettare, dice «ancora non mi sono abituato all’insopportabile sensazione di impotenza, al nodo che ti stringe la gola e ti fa abbassare le braccia ogni volta che qualcuno ti fissa negli occhi implorandoti di fare qualcosa per lui e tu capisci che non puoi». E anche ora che è lontano dal suo mare, ha incubi ricorrenti. «Nella notte mi ritornano in mente le immagini delle scarpette, dei vestitini e di tutti quei corpicini che mi è toccato tirare fuori da quegli orribili sacchi verdi allineati come sempre sul molo Favaloro, e poi esaminare, uno per uno, senza tregua. Io credo che tutto ciò non sia umano. Eppure accade ogni giorno, continuamente, ma noi ce ne accorgiamo solo quando diventa “notizia” e poi facciamo presto a dimenticare, a tornare alla nostra routine».

A Bruxelles «per svegliare l’Europa dal suo torpore»

Nel luglio 2019 Bartolo è stato eletto come europarlamentare del PD -con quasi 250mila preferenze. «Sono venuto a Bruxelles per svegliare l’Europa dal suo torpore ipocrita, dalla sua pigrizia, dalla sua colpevole e volontaria ignoranza, per dire a tutti che non possiamo e non dobbiamo farci condizionare dalla paura ma dobbiamo aprire le nostre porte e le nostre case».

Le parole che Bartolo sceglie per parlare della politica italiana e di quella europea sono di forte condanna. «Negli ultimi due anni l’Italia ha firmato regole disumane, vergognose e incostituzionali. Molti Stati membri dell’UE, dal canto loro, hanno tentato con viltà di non assumersi alcuna responsabilità, spostano il problema un centinaio di miglia più a sud, senza risolverlo».