«Bari, il cambiamento richiede una sincera adesione da parte della comunità»

Com’è cambiata negli ultimi anni?

Le sfide principali che la città ha saputo affrontare negli scorsi anni riguardano la riqualificazione del waterfront e il rapporto tra la città e il mare, la bonifica e la riconversione di siti inquinati ed ex caserme in parchi e poli culturali (Fibronit, Gasometro, Manifattura dei Tabacchi, Caserma Rossani), la valorizzazione del patrimonio archeologico e architettonico (Piazza San Pietro, Palazzo San Michele, Teatro N. Piccinni, ex Teatro Margherita, Museo di Santa Scolastica), il rafforzamento del dialogo con l’Università e con il tessuto economico. La città è cresciuta molto sotto il profilo della consapevolezza, del civismo, della partecipazione. Il tessuto sociale si è progressivamente rafforzato e ha iniziato a esprimere un maggiore protagonismo sulla città e nei processi decisionali. Negli ultimi 6 anni abbiamo concentrato molto i nostri sforzi sul tema della prossimità, aumentando i presidi socio-culturali nei quartieri, le reti ecologiche, i servizi per migliorare la qualità della vita dei residenti ma soprattutto per moltiplicare le occasioni di socialità e di attivismo: asili, parchi, giardini, mercati, presidi familiari, spazi di innovazione, playground, biblioteche sono stati pensati e creati per favorire il rafforzamento delle comunità. Tutti gli interventi vengono sottoposti prima al confronto in assemblee pubbliche e poi co-progettati e condivisi con i comitati civici. Questo alimenta la fiducia e favorisce il dialogo tra ente locale e tessuto associativo locale.

Quante sono le realtà associative presenti in città?

Le realtà associative nella nostra città sono migliaia. E storicamente sono distribuite nel settore solidaristico, ambientale, sportivo, culturale, educativo, della legalità. Quello che però ho notato negli ultimi anni è un vero e proprio cambiamento nella natura del terzo settore barese. Le organizzazioni appaiono più ibride, interdisciplinari ed esprimono un maggiore desiderio di attivismo. Non si accontentano di partecipare i processi o di esprimere pareri consultivi esterni o rispondere alle nostre opportunità. Sembra abbiano colto pienamente la sfida della sussidiarietà e la portata straordinaria del protagonismo civico: cittadini che formano comitati per la salvaguardia di parchi e giardini, attivisti ambientali che si impegnano per la difesa e la cura degli spazi comuni, gruppi di genitori che intraprendono esperienze di gestione collettiva dei cortili scolastici, operatori che riconvertono luoghi dismessi in presidi culturali. Sono solo alcune delle esperienze più diffuse a Bari negli ultimi anni e che propongono un approccio nuovo al governo territoriale, in cui l’amministrazione si esercita in forma collettiva e le responsabilità e le scelte sono condivise tra politica e cittadinanza. Un modello partecipativo di città che apre scenari di trasformazione del ruolo politico che si fa garante di un nuovo spazio comune che è la città.