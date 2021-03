«Benevento, la mia è l’Università della prossimità»

Ma se non investiamo nelle aree interne a perdere è l’Italia intera

Io sono salernitano ma vivo a Benevento da 20 anni. Qui la qualità della vita è fantastica. Sono convinto che certe tipologie di lavoro, come quello creativo, troverebbero un terreno fertilissimo. E questo vale anche per un campo di lavoro che mi riguarda in prima persona: l’hi-tech, ovvero l’alta tecnologia. L’abbiamo imparato durante i mesi di pandemia. Lo stiamo ancora sperimentando…si può lavorare da casa (o da dove si preferisce). La presenza in ufficio non è una condizione necessaria per fare un lavoro di qualità. E infatti tutto il lavoro non legato alla produzione materiale si può delocalizzare. Anzi vivere in un luogo che migliora la qualità della vita aumenta anche la produzione. Ma senza infrastrutture è impossibile.

Perché scegliere l’Università di Benevento?

Siamo un’università a misura di studente. Il rapporto con i docenti è diretto. Il nostro Dipartimento di Ingegneria è stato riconosciuto tra i 180 dipartimenti di eccellenza delle università Italiane e si configura pertanto come un “laboratorio” privilegiato per un approccio interdisciplinare ispirato da una continua “contaminazione” dei saperi emergenti. Benevento è una città di una bellezza unica, ha i suoi problemi certo, ma il ritmo giusto di studio e lavoro, e la qualità dei rapporti umani è innegabile. Nei centri urbani più complessi questo mix non si trova.

Cosa bisogna fare per trasformare questo modo di vivere in ricchezza stabile per il territorio? Anche per attrarre persone nuove o convincere i giovani a restare?

Noi come Università stiamo aiutando le Ferrovie dello Stato a certificare che far passare l’alta velocità per il Sannio, avere quindi un collegamento tra i due mari, è sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale. L’Università, le università devono parlare con le aziende del territorio, lavorare in sinergia. Tutto quello che invece deve fare politica è mettere in campo strumenti per invertire il flusso di fuga che vivono i nostri giovani. Vanno via perché non trovano occasioni per realizzare le loro professionalità. Se politica “segue” l’università potremo creare occasioni per i ragazzi su questo territorio. Certo il primo passo è risolvere il problema delle infrastrutture. Bisogna poter andare ovunque in tempi ragionevoli, e non biblici come adesso…

Foto: Rocca dei Rettori, nome comunemente dato al castello di Benevento. È sede della Provincia di Benevento e ospita la sezione storica del Museo del Sannio