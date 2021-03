Il potere istituente della vita: i corpi intermedi come istituzioni

E infine le organizzazioni non governative (Ong), che sono istituzioni private con finalità pubbliche, operanti quasi sempre su teatri di guerra o in situazioni di emergenza. Naturalmente si tratta di istituzioni con un alto grado di innovatività. Da questo punto di vista il discorso sulle istituzioni incrocia quello, oggi assai presente, sui ben comuni. Si tratta di beni che non sono né privati, cioè appartenenti a singoli, né pubblici, di appartenenza dello Stato, ma, per così dire, di tutti e di nessuno.

Non per nulla proprio alcuni istituzionalisti, come Cesarini Sforza, parla di un ‘diritto collettivo’ o comune. Ma sulla relazione tra sfera politica e sfera sociale, anche sociologi italiani, come Giuseppe De Rita e Aldo Bonomi, hanno fornito contributi di grande rilievo. Bonomi, in particolare, ha parlato più volte della necessità di costruire intermediazioni – qualcosa che si ponga nel mezzo – tra istanze diverse e a volte contrastanti, con un’idea di pratica comunitaria non lontana dalla mia.

Vitam instituere

Istituire la vita. Nella genealogia sull'istituzione che lei propone è questo un tema fondamentale che si riallaccia alla tradizione storico-giuridica, e alle sue cesure, e si rilancia nel futuro. Come possiamo e cosa intendiamo con questa espressione? La vita non è "già istituita"?

Certo, la vita è già da sempre già istituita, nel senso che è sempre formata, anche in una situazione di assoluta indigenza. Storicamente non si è mai data una vita umana perfettamente ‘nuda’, puramente e semplicemente biologica. Già l’atto della nascita – il dar vita a una nuova vita – è un atto istituente, che dà inizio a qualche cosa che prima non c’era. Ma questa vita originaria viene poi istituita una seconda volta, a partire dal linguaggio, che può essere considerato la prima delle istituzioni, perché presupposta a tutte le altre.

Secondo alcuni antropologi, come il tedesco Arnold Gehlen – ma, diversamente, anche per il filosofo francese Gilles Deleuze – per orientarsi nella vita, inalveando gli istinti in determinati percorsi, l’uomo ha bisogno di istituzioni. Si potrebbe dire che ogni qual volta l’uomo intraprende questi percorsi istituzionali – pensiamo per esempio alla scuola – si istituzionalizza di nuovo, senza per questo abbandonare i percorsi precedentemente attivati. Dunque, così come l’istituzione, se vuol essere produttiva, deve contenere elementi vitali, vitalizzarsi attraverso i propri contenuti sociali, a sua volta la vita non perde mai il proprio rapporto con le istituzioni che la circondano e l’attraversano.

Contro quegli autori che hanno contrapposto vita ed istituzioni, la saggezza contenuta nel lemma romano vitam instituere invita quelli che appiano poli contrari a riconoscersi ed intrecciarsi. Quello che ho definito ‘pensiero istituente’, nel libro Pensiero istituente. Tre paradigmi di ontologia politica, mi pare il compito attuale che filosofia e politica possono condividere.