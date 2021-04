Assegno unico per figli, ecco perché l'Isee deve pesare poco

Settantasei giorni ci separano dal 1° luglio, data in cui l’assegno unico e universale dovrebbe vedere la luce. L’approvazione della legge delega per l’introduzione dell’Assegno Unico, infatti, è contemporaneamente punto di arrivo e inizio di un percorso: come sarà l’assegno unico e universale dipenderà dai decreti attuativi. Le legge delega prevede un arco di 12 mesi per i decreti legislativi, anche se l’impegno politico è chiaro: l’assegno sarà operativo dal 1° luglio. La riforma interessa il 27,3% dei nuclei familiari italiani. L’unanimità con cui la delega è stata approvata è – rispetto al risultato finale – una promettente premessa: il lavoro da fare però è tanto e va fatto presto e bene.

Le famiglie al momento a dire il vero si fanno principalmente sola domanda: “Quanto sarà l’assegno?”. E al momento la risposta non c'è, dovendolo appunto stabilire i decreti legislativi. Per la simulazione fatta dal Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l’infanzia sarebbe – con le risorse attualmente stanziate – di 145 euro al mese per ogni figlio minore se l’assegno fosse ad importo fisso per tutti, mentre con un universalismo selettivo si immagina un assegno di 161 euro al mese per ciascun figlio minorenne per tutte le famiglie con Isee sotto 30mila euro; un assegno decrescente fra un Isee che sta tra 30mila e 52mila euro; un assegno di 67 euro al mese per ciascun figlio minorenne oltre i 52mila euro di Isee. Le cifre sarebbero inferiori per i figli maggiorenni. Le risorse stanziate ad oggi ammontano a circa 20 miliardi, di cui 14,2 miliardi reperiti dall’abolizione di istituti esistenti e circa 6 di nuove risorse.

Massimo Baldini è uno dei componenti del Gruppo di lavoro che ha redatto il documento “Sulla proposta di istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i Figli (AUUF)", insegna Scienza delle Finanze all’Università di Modena e Reggio Emilia e si occupa principalmente di welfare state, povertà e distribuzione del reddito.

A prescindere dal vincolo delle risorse, quali sono i pro e i contro di un assegno che sia veramente universale anche nell’importo e di uno che invece sia ancora agganciato all’Isee? Non sarebbe davvero finalmente tempo di un cambio di prospettiva radicale, che sganci le politiche per la famiglia dalle politiche per la povertà? Nel vostro lavoro si legge che rispetto all’universalismo «il Gruppo ritiene che la natura dell’istituto richieda un rigoroso rispetto del primo significato, peraltro pienamente accolto dalla Legge delega, che pone tra gli obiettivi la creazione di un istituto universale, rivolto a tutti i nuclei familiari con figli (universalismo non categoriale) e auspica però anche il rispetto della seconda accezione nella misura più ampia possibile».

Nel gruppo di lavoro c’è stata condivisione sugli obiettivi generali della misura, ma anche pluralità di vedute su molti aspetti. Qui mi permetto di esprimere le mie opinioni. La legge delega è compatibile con un “universalismo moderatamente selettivo”, che garantisca a tutti i figli il diritto al sostegno e correli solo debolmente il trasferimento alle condizioni economiche della famiglia, proprio perché le politiche contro la povertà sono altre. È auspicabile quindi che l’importo non si azzeri oltre una certa soglia di reddito o di Isee. Quanto all’aggancio all’Isee, se – come nella nostra proposta – l’assegno sarà costante fino a valori significativi di Isee, gran parte delle famiglie riceveranno lo stesso importo. Ma se invece vi sarà una forte selettività rispetto all’Isee, si rischieranno due effetti negativi: scoraggiare il lavoro, soprattutto femminile, perché quanto più si lavora tanto maggiore diventa l’Isee e basso l’assegno, e scoraggiare il risparmio, perché l’Isee dipende anche dal patrimonio familiare. Sono i rischi della selettività.