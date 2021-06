«Le politiche di coesione dell'UE? Avranno come protagonisti l'Italia e il Terzo PIlastro»

La prima domanda con cui voglio iniziare riguarda proprio Next Generation EU. Il primo giugno, finalmente, tutti e 27 i Governi hanno formalmente notificato la ratifica, da parte dei Parlamenti, della Decisione sulle risorse proprie (ORD), così che ora la Commissione può ricorrere al mercato per prendere in prestito i 750 miliardi di euro per finanziare la ripresa. Inoltre, l’ampia maggioranza dei Governi ha presentato il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NRRP), quindi stavolta siamo pronti a partire. La mia domanda per lei, dato il suo ruolo chiave in questo processo, è questa: come non sprecare questa opportunità senza precedenti, e per accompagnare le riforme e gli investimenti per costruire una transizione equa, giusta e veloce verso l’Europa di domani?

Innanzitutto, grazie mille per avermi invitata a questo Dialogo. È un piacere per me avere questa opportunità di discutere con lei questi temi. Ha appena menzionato l’importanza di questo momento, perché stavolta, a partire da una proposta della Commissione, il Consiglio, il Parlamento e tutte le istituzioni si sono unite per creare qualcosa di completamente nuovo, che rappresenta uno strumento anticiclico di estrema rilevanza per tornare, dopo una crisi di proporzioni storiche, o, come preferisco dire, andare avanti, a partire da nuove basi. È nuovo il metodo, perché è la Commissione che sta andando sul mercato, anziché i diversi Stati membri; la portata dell’iniziativa, 750 miliardi di euro; ma anche il modo in cui utilizzeremo questi fondi, perché vogliamo usarli in maniera più sostenibile, più progressista, più coesiva. Non è “helicopter money”, bensì denaro che cerca di dare maggior supporto a quei Paesi, come l’Italia, le cui economie sono state colpite più duramente dalla pandemia, e al contempo, a quei Paesi che non hanno la possibilità di aiutarsi da soli – per cui, per lo stesso problema, ricevi relativamente di più se sei più povero. La domanda da un milione di dollari è, come ha chiesto, come possiamo assicurarci che questo denaro non venga sprecato, che venga utilizzato correttamente. Questa è una responsabilità condivisa: dalla Commissione, dagli Stati membri, da tutti i cittadini. Ed è per questo che è così importante che lei sia lì, che tutto il suo network presti attenzione, ed in effetti dall’Italia ci sono segnali del fatto che esiste una discussione pubblica su dove si vuole andare. In breve, c’è bisogno di una visione, una visione condivisa da tutti i portatori di interesse, i partner sociali, i partner istituzionali, tutti i cittadini, e che questa visione sia orientata al futuro, che sia digitale, orientata alle nuove tecnologie, che sia ecologica - ora capiamo molto meglio quanto bisogno abbiamo di essere coerenti coi bisogni del nostro pianeta – e, vorrei sottolineare, che sia coesiva. Coesiva significa che dobbiamo assicurarci che tutti escano da questa crisi trovandosi in una situazione migliore da quella da cui erano partiti. È importante ricordare che qualsiasi cosa facciamo ha un impatto sociale, ma anche un impatto territoriale. Quindi, anche la più semplice politica orizzontale impatta diversamente i diversi territori, e penso che si debba tener conto di questo aspetto. L’ultimo commento che sento di fare riguarda l’importanza che dobbiamo attribuire alla qualità di ciò che facciamo, che si ricollega a quanto appena detto riguardo l’uguaglianza per le nostre imprese, le nostre municipalità, le nostre Regioni, le nostre Università, e anche la qualità delle pubbliche amministrazioni, non soltanto a livello delle capitali, ma anche ai livelli regionale e locale. È necessario avere conoscenze adeguate e strutture affidabili così da poter controllare la qualità di ciò che viene fatto. Riassumendo, penso sia necessario avere una visione, essere capaci di utilizzare i diversi strumenti a disposizione – e avremo probabilmente l’opportunità di parlare di ognuno, o almeno di alcuni di essi – in una maniera convergente e sinergica per raggiungere gli obiettivi.

Grazie. Ha citato quello che penso sia un punto chiave, ovvero la necessità di riformare la nostra amministrazione e molte delle nostre regole, perché in alcuni Paesi – tra cui l’Italia – abbiamo già dimostrato in passato una bassa capacità di assorbimento dei fondi. Stavolta, peraltro, i fondi saranno 3-4 volte più ampi rispetto al passato, per cui abbiamo un bisogno impellente di riforme, e di rafforzare la nostra Pubblica Amministrazione. Ha detto anche che la prospettiva non è solo quella di accompagnare gli investimenti per una transizione verso un’Europa digitale e verde, ma anche di riparare e dare coesione. Qui entra in gioco il secondo strumento importante, che è più storico: tutti in Europa conoscono il Pacchetto Coesione, ma negli stessi giorni in cui i Governi hanno notificato la ratifica, il Consiglio ha definitivamente approvato il pacchetto legislativo del Fondo di Coesione per i prossimi sette anni, che ammonta a 330 miliardi di euro, e il cui coordinamento è interamente nelle sue mani. Questo strumento ha una storia nell’accompagnare transizioni e trasformazioni ma anche nell’aiutare la coesione sociale e territoriale. La mia domanda è: come vede la strategia principale nell’anno a venire per questo Pacchetto Coesione nelle sue negoziazioni con gli Stati membri, per creare più coesione ma anche per rafforzare la direzione di Next Generation EU, ovvero la costruzione dell’Europa di domani, e non il mero mantenimento dell’Europa com’è oggi?

Ha perfettamente ragione, ed è per questo che, nella mia risposta alla domanda precedente, ho parlato della necessità di avere una visione e poi di organizzare i diversi strumenti in una maniera coerente. La visione per il Paese è composta da tutte le sue Regioni, e ogni Regione è diversa dalle altre; è dunque necessario adottare un approccio più ristretto per identificare, in ognuna, quali sono i potenziali e quali sono i blocchi da rimuovere per far sì che tutte le Regioni possano crescere. A volte si tratta di gap di capacità, altre volte di connessioni, altre di accesso al digitale, e altre ancora è la Pubblica Amministrazione stessa il problema, o la qualità delle Università. Quindi, se guardiamo a questo blocco che viene da questi nuovi fondi Next GenEU - che per l’intera Europa ammontano a 750 miliardi di euro ai prezzi del 2018 - e poi aggiungiamo 1.1 o 1.2 trilioni a questa cifra, che vengono dal budget “normale” 2021-2027, vediamo che la componente più consistente di questi fondi è infatti dedicata alle politiche di coesione. Ad esempio, per l’Italia ci sono circa 42 miliardi di grant, e la ragione per cui le politiche di coesione esistono è non soltanto promuovere la convergenza tra gli Stati membri, ma anche all’interno di ogni Stato membro, e occuparsi di quelle Regioni e di quei territori che stanno rimanendo indietro, che non riescono a stare al passo. Per questo ci affidiamo alla lunga esperienza dell’Italia, con successi molto importanti e altri aspetti che rappresentano per noi ancora delle sfide, dopo tutto questo tempo. Ho parlato con i Ministri italiani, Giuseppe Provenzano, Mara Carfagna, per cercare di capire quali sono gli elementi di blocco in modo tale che questo supporto arrivi alle persone giuste, alle imprese giuste e alle politiche giuste, e non renda le cose più complicate, ma le faciliti per coloro che possono creare posti di lavoro sostenibili, che possono passare da lavori poco qualificati a lavori più qualificati e meglio pagati, così che ci sia un reale progresso sociale ed economico, ma in modo convergente. Sarebbe molto sciocco se distruggessimo con una mano ciò che abbiamo creato con l’altra. Con queste politiche di coesione stiamo cercando di arrivare a una convergenza, sarebbe assurdo se con I Piani di Ripresa e Resilienza si facesse qualcosa che ignori o contraddica completamente ciò che stiamo facendo con le politiche di coesione. Questa è la ragione per cui una visione globale per il Paese, con tutte le sue componenti, rappresenta uno strumento necessario per fare il miglior uso possibile delle sinergie – ad esempio, quando si pensa al rinnovamento della PA, bisogna dargli anche un aspetto territoriale, così che sia possibile implementare un determinato programma in diverse Regioni dello stesso Paese in modo adeguato e coerente. Ma – e su questo vorrei focalizzare la vostra attenzione – nella presente legislazione, che sarà pubblicata molto presto ma è già stata approvata a dicembre, è stato dato più potere ai comitati di sorveglianza che accompagnano l’evoluzione di ogni programma operativo. E la composizione è stabilita nella legge, ma vanno scelte le persone e gli enti che siederanno in questi comitati, e voi avete un potere di voto in questa legislatura, quindi potete davvero esprimere il vostro accordo o disaccordo, perché è qualcosa che durerà per sette anni, con pagamenti fino al 2029, quindi bisogna avere non soltanto un’adeguata comprensione di come si vuole utilizzare il denaro, ma anche il monitoraggio, la trasparenza e l’engagement della società sono essenziali affinché l’implementazione sia efficace come previsto dal piano iniziale.

Ha menzionato molti temi importanti. Mi concentrerò su una cosa che ha detto, che è stata al centro del suo impegno politico sin dagli albori e che è anche al centro della Commissione Von Der Leyen, ovvero il fatto che nessuno debba essere lasciato indietro. Questa è anche una componenente importante del successo europeo, soprattutto grazie alle politiche di coesione implementate dall’Europa negli scorsi anni. Ora, dopo la pandemia, ci troviamo ad affrontarne gli enormi impatti, che sono probabilmente destinati a crescere nei prossimi mesi, quando avremo più dati per quantificare esattamente quante persone sono state lasciate indietro dagli impatti della crisi, in termini di aree rurali, aree periferiche, piccole e medie imprese, professionisti, ma anche molti lavoratori, e tra loro molti italiani. Gli ultimi sondaggi sulla disoccupazione creata dalla pandemia in Italia hanno dimostrato che il 95% delle persone che hanno perso il proprio posto di lavoro sono donne e giovani. La maggior parte dei posti di lavoro sono stati persi nel settore dei servizi, e in quei settori dove il tasso di occupazione femminile è molto superiore rispetto a quello maschile. Dunque, ora c’è un reale bisogno di garantire che nessuno venga lasciato indietro, e in quest’ambito c’è stato un altro successo, la Dichiarazione di Porto dell’Action Plan sul Social Pillar, che rappresenta una chiara linea guida di politiche, engagement e strategia in tal senso. La mia domanda è: come si combineranno tutti questi strumenti che abbiamo citato in un’unica strategia? Sappiamo che alcuni Paesi e anche alcune parti delle nostre società hanno espresso resistenze riguardo l’Action Plan, ma dopo la Dichiarazione di Porto ci aspettiamo che si passi finalmente all’azione; tuttavia, ciò che ci si aspetta è che tutti questi elementi siano combinati nella stessa strategia, in modo tale che non si creino contraddizioni o mentalità silo.

Sì, è stato un vero piacere per me essere presente in quell’occasione…In Europa facciamo molte Dichiarazioni e accordi, ma in questo caso penso che ci fosse l’idea che la questione in gioco fosse molto seria, perché, come ha appena detto, durante e dopo una crisi, più che in tempi normali, la media non significa nulla. Il dato sul livello medio di occupazione, o sul salario medio, non significa nulla. Quando c’è una crisi, è come quando si fa pressione su una catena: gli anelli più deboli sono i primi a spezzarsi. Dobbiamo assicurarci di non ritrovarci con una catena spezzata, e ha appena citato un paio di casi in cui non soltanto alcuni Paesi e alcune Regioni sono più colpiti di altri, proprio per via del fatto che il background sociale su cui si innestano le dinamiche economiche è diverso, come ad esempio nelle economie di prossimità, il che è semplicemente un fatto per cui non si può incolpare nessuno, ma esistono vere e proprie generazioni che, a causa della crisi del 2008 e della presente crisi, non hanno modo di trovare un lavoro. Soprattutto in alcuni Paesi e Regioni, i giovani sono lasciati completamente senza un futuro, il che è assolutamente critico, perché non possiamo perdere questa generazione. Ha citato anche le donne, e sono stata molto contenta di sentire il vostro Primo Ministro, per cui ho grande stima, parlare del fatto che le donne sono sovraccaricate di preoccupazioni e senza lavoro. Un altro aspetto è quello dei bambini. Al Social Summit di Porto abbiamo organizzato una speciale conferenza internazionale, che è stata molto seguita, sui bambini. Questo perché, nel 2019, 18 milioni di bambini sono entrati nello stato di povertà. Se un bambino non viene nutrito adeguatamente, se non riceve un’istruzione adeguata, se non ha accesso a una vera casa… la povertà sta diventando una questione molto seria, in generale, ed in particolare con riferimento ai bambini. Il nostro appello è stato affinché, quando gli Stati membri avessero organizzato i propri piani, venissero preparati dei pacchetti che mettessero i bambini al centro dell’agenda. La consapevolezza è la cosa più importante, e se non portiamo politicamente la consapevolezza riguardo questi temi sociali al centro della nostra agenda, se non portiamo le persone al centro dell’agenda, tenderemo naturalmente a lasciare andare le cose. Anche la transizione tecnologica può rappresentare una vera e propria divisione nella società, perché chi vive in aree più remote, chi non ha una connessione ad alta velocità, chi non sa come utilizzare Internet, chi non è istruito – e questo avviene anche con le comunità immigrate all’interno delle nostre società – non ha accesso a nulla, nemmeno ai servizi più basilari per il cittadino. Dunque, dobbiamo essere profondamente consapevoli della dimensione umana di questa ripresa, e assicurarci di non finire con una società ancor più frammentata di prima, perché le divisioni sono aumentate, e aumentano sempre durante le crisi.