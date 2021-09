«Per prendersi cura del singolo bisogna partire dal territorio che abita»

In che senso vergogna?

Siamo portati per natura all’accoglienza, e anche un po’ all’accudimento. I nostri anziani, o le persone in condizione di fragilità non le volevamo lasciare sole. Ma come dargli un sostegno adeguato? Partimmo con una sperimentazione basata sul budget di cura, poi diventato budget di salute, e iniziammo a sviluppare dei progetti su alcuni beni confiscati, inizialmente li riutilizzammo per accogliere la fragilità. I primi progetti andarono bene ma poi campimmo che non bastava: se ti vuoi prendere cura delle persone devi partire dal territorio che ti circonda. Se il luogo in cui vivi ti squalifica, è deprimente, è brutto, chiunque avrà difficoltà a pensare che possa esistere un percorso bello nella vita. I budget di salute sono il filo rosso che lega il riutilizzo dei beni confiscati in provincia di Caserta. Sono nate fattorie sociali, imprese sociali, attività che promuovo il turismo. Sono fiorite le cooperative sociali che offrono opportunità di lavoro ai giovani, ai disabili, a chi ha sbagliato e sceglie di ricominciare. Dal 2002 al 2018 abbiamo investito sulle comunità, ci abbiamo creduto. Ora gestiamo due agriturismi, pizzerie, uno stabilimento di prodotti agricoli, una cantina, un frantoio. Un modello economico e sociale chiaro.

Quando avete capito che volevate allargare l’esperienza? Esportare il modello campano?

Volevamo rendere il nostro modello replicabile anche in contesti diversi dal nostro. Il progetto Pon, Nco Nuove Comunità Organizzate - percorsi di sostegno nella rigenerazione dei territori attraverso i beni confiscati alla criminalità, voluto dal Ministero dell’Interno è realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea, Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, Fondo Sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale è stata la nostra occasione per esportare il modello e per costruire una rete formale di livello nazionale, non solo di relazione come quella creata tra le province di Napoli e Caserta. Da qui l’idea di proporre corsi di formazione e consulenza per le realtà che hanno in gestione un bene confiscato.

Che visione abbiamo del Sud Italia e come la ribaltiamo?

​Bisogna finirla con drenare le risorse del Sud per mandarle al Nord. Lo Stato deve lavorare con questi territori. Non può più abbandonarli. Abbiamo dimostrato di saper superare spari, minacce. Abbiamo rigenerato i luoghi. Adesso in questi spazi si produce cultura, lavoro, si recuperano le persone. Noi siamo costruttori di un percorso unico per come abbiamo inteso la parola antimafia. E il compito che ci siamo presi come cittadini è costruire percorsi di libertà.