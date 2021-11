Il mio Mulinum, il primo mulino dei contadini

Oggi siete presenti in più parti d'Italia, dove state recuperando altri due mulini: uno in Toscana e l'altro in Puglia. La filiera del grano antico grano salverà il mondo?

No, non abbiamo recuperato altri mulini, bensì, dopo il successo di Mulinum San Floro, grazie all’attenzione mediatica, siamo stati contattati da professionisti del settore e proprietari terrieri interessati a replicare il nostro modello imprenditoriale nelle loro regioni. A Buonconvento, in Toscana, sono già in corso i lavori di costruzione del nostro secondo Mulinum, che sorgerà nella splendida Val d’Orcia, nei 600 ettari di terreno della Tenuta Castelnuovo Tancredi del socio capofila di Mulinum Buonconvento, Guido Venturini del Greco.

In Puglia, invece, siamo in attesa del permesso del Comune di Brindisi per costruire il nostro terzo Mulinum, precisamente a Mesagne, insieme ai soci capofila pugliesi Campana.

Frattanto, abbiamo recuperato diverse macine di antichi mulini a pietra, rimesse a nuovo nella nostra officina e pronte ad entrare in funzione nei prossimi Mulinum che costruiremo in altre regioni d’Italia.

Abbiamo sempre più conferma che tanta gente è interessata al recupero della coltivazione dei grani antichi, consapevole, come noi, che ciò consente di preservare il patrimonio ambientale e promuovere un’alimentazione sana che favorisce il benessere psicofisico.