Comuni e Terzo settore alleati per migliorare il Pnrr

RIccardo Bonacina: Vista l’impostazione dei bandi i margini sono molto stretti anche nell’interlocuzione con il governo. Ma guardando alla partita del 2022 e in particolare sulle missioni 2 e 5 non sarebbe opportuno avviare un’interlocuzione, come Anci o come Forum del Terzo settore, per dire al governo che finora si è puntato molto sull’infrastrutturazione, ma che il tema vero è che cosa succede poi dentro i muri?

Il presidente dell’Anci De Caro, in realtà ha seguito, fin dalla sua fase embrionale, e sta continuando a seguire lo sviluppo della strategia del Piano nazionale di resilienza e ripartenza. E tante cose strada facendo sono state ottenute grazie alla mobilitazione dei Comuni, non era scontato all’inizio che tante di queste risorse non venissero gestite in modo centrale dal governo autonomamente, ma atterrassero sui comuni e sui territori come invece accadrà. Ci sono state almeno due grandi questioni che noi come Anci abbiamo posto e che continueremo a porre. Uno, è fare il possibile per semplificare i percorsi amministrativi, burocratici e procedurali per accelerare l’approdo allo sviluppo attuativo. Faccio un esempio: se noi dobbiamo progettare e rendicontare in tempi stretti ogni tre, sei mesi è una cosa, se noi dobbiamo semplicemente consegnare l’opera nel 2026 è un’altra cosa. C’è stata un’altra dimensione su cui abbiamo posto l’attenzione e continueremo a porla, i comuni italiani non sono in questo momento attrezzatiin termini di risorse umane per far fronte alla quantità inedita di risorse che andranno ad attrarre nei prossimi mesi e che dovranno mettere a terra entro il 2026. Però se non ci consentono di assumere tecnici, geometri, ingegneri e architetti, amministrativi per fare gli atti, persone con competenze sociali piuttosto che educative noi non riusciamo a dare gambe a tutta la progettazione che ci si chiede di impostare. Si genera un imbuto dove a un certo punto quando saremo lì nel 2023, 2024 si comincerà a mettere a fuoco che una parte non irrilevante di queste risorse non verranno totalmente attuate entro il 2026. Noi questo tema lo abbiamo segnalato anche per aprire una nuova stagione di innovazione delle politiche di valorizzazione delle risorse umane all’interno dei comuni italiani. Lo dico perché questo riguarda la parte di bandi che ci coinvolge direttamente, poi c’è tutta quella parte che interessa anche il Terzo settore che riguarda il privato sociale.

Stefano Arduini: Di fronte a queste criticità il coinvolgimento diretto del privato sociale nella progettazione sui suoi temi non consentirebbe di alleggerire la pressione sulle strutture comunali. Nell’interlocuzione con il governo questo tema è uscito?

L’Anci a livello nazionale la partita del Pnrr l’ha seguita e la sta seguendo e questi problemi e queste criticità sono state poste. Ma le deve porre anche il Terzo settore. Lo dico perché io vedo un disallineamento informativo tra una parte importante della società civile e le modalità con cui si sta gestendo il Pnrr. Per quanto riguarda i bandi noi comuni italiani, non sappiamo quando usciranno, con quali contenuti e con quali soldi. Quando esce un bando, cosa succede in un comune? Hai 30 giorni di tempo, nella migliore delle ipotesi, per costruire una progettualità. Io sono completamente d’accordo nell’allargare la squadra al privato sociale se siamo in di più intorno a un tavolo a lavorare e a progettare siamo anche sostanzialmente in grado di essere più generativi di risorse, di idee e di progettualità. Io non ho ombra di dubbio da questo punto di vista.

Angelo Moretti (Rete per unn nuovo welfare): Non è che al di là dei bandi quello che manca al Pnrr è la parte relativa al capitolo riforme? Per esempio si punta alle Case della salute si parla di mura, non è una riforma della salute territoriale, manca una ricaduta sul piano sociale. Per non parlare della riforma della giustizia da cui scompare l’orizzonte carcere e gli esempi potrebbero essere tanti...

A prescindere dal Pnrr l’Italia ha davanti un fortissimo bisogno di riforme di grande impatto politico in tantissimi settori. Se stiamo anche semplicemente sull’ambito sociosanitario e del futuro della dimensione sociosanitaria italiana noi abbiamo questioni come la riorganizzazione della sanità italiana verso una maggiore medicina di territorio, abbiamo questioni come lo sviluppo dell’attuazione degli effetti della legge sul Terzo settore, piuttosto che come innovare le pratiche di intervento a domicilio nei confronti della persone più fragili oppure la riorganizzazione delle politiche pubbliche sul sistema della non autosufficienza, sono soltanto alcuni esempi. È chiaro che serve una cornice di innovazione politica come condizione fondamentale su cui far atterrare l’impatto di risorse così importanti come quelle che sono attualmente disponibili. Questo però è un compito che ha i tempi dell’azione del governo e del parlamento che si misura anche con la stabilità politica del Paese. Il dato c’è, è indubbio. Teniamo presente anche che alcune di queste riforme sono emerse come esigenza politica nel momento in cui è arrivato il Covid, prima non se ne parlava nemmeno di medicina di territorio e quindi è chiaro che siamo in una fase un po’ embrionale a tutti i livelli di elaborazione progettuale e di discussione politico culturale che quindi è giusto continuare a tenere viva. Non siamo nella fase in cui c’è una riforma pronta da 25 anni ma che per un motivo o per l’altro non è mai andata in porto. Tante delle innovazioni sociali che vanno apportate al modello del welfare e della sanità italiana sono figlie di una rilettura dei contesti e dei bisogni emersi a seguito di come rapidissimamente è cambiato il mondo negli ultimi 24 mesi.

Angelo Moretti (Rete per un nuovo welfare): Nei bandi ci dovrebbe essere una linea dedicata alle aree interne e ai piccoli comuni, per esempio perché non fare degli sportelli, sul modello Sai?

Quello che serve è la struttura del bando più che la sua declinazione tecnica, perché nella struttura del bando c’è tutto il significato politico dell’operazione. Se avessimo la possibilità di guardare a 360 gradi tutto quello che i vari ministeri nelle varie missioni stanno impostando, il rapporto tra città metropolitane, capoluoghi, piccoli e medi comuni, aree interne, aree metropolitane, Nord del Paese, Sud del Paese c’è una strategia e una visione d’insieme anche nell’allocazione delle risorse, in questo senso è probabile che ci siano troppe poche risorse per i piccoli e medi comuni e forse troppe risorse sui centri metropolitani. Il sistema dell’innovazione sta nelle aree metropolitane? Nelle aree interne? Nei capoluoghi? Per essere capaci di generare innovazione in un’area interna è importante aiutare lo sviluppo del capoluogo, dell’area metropolitana o sono variabili indipendenti? Una strategia di allocazione delle risorse chiede anche una connessione di tutte queste istanze anche particolari.

Luigi Bobba (Terzjus): Il fatto che l’Ue misurerà anche l’impatto sociale di ciò che verrà realizzato non può essere un aiuto nel delineare la necessità di un’alleanza virtuosa tra Comuni e Terzo settore?

Il Pnrr è parte integrante di una più ampia strategia di governo del Paese nella contemporaneità e questo tipo di relazione e di alleanza tra il pubblico e il privato sociale è fondamentale non tanto in chiave di attrazione di risorse, quanto di indirizzo e di azione di riforma. Credo che il Covid ci abbia consegnato alcune consapevolezze. Per esempio tra le tante che pur nell’ambito di una società che era e resta molto competitiva e dovrà continuare a essere una società ispirata da un principio anche competitivo la collaborazione è diventata una cifra distintiva delle cose che hanno funzionato e la collaborazione a volte è stata solo tra istituzione e a volte tra istituzioni e cittadini, ma tante volte è stata tra il pubblico e il privato. E il governo della complessità e dell’imprevedibile nell’epoca del Covid è stato affrontato con efficacia quando la collaborazione ha saputo elevarsi. Così come l’idea di libertà individuale ha dovuto fare i conti negli anni recenti con il fatto che l’idea di libertà o è connessa con un principio di responsabilità collettiva, con la costruzione di legami oppure diventa bieco individualismo e non aiuta a costruire un’idea di comunità. Allora intorno a queste visioni valoriali e politiche ci sono tutte le premesse per una stagione di forte convergenza tra le istanze legittime della politica o almeno di quella che è la sua componente che io dico più illuminata, progressista e dall’altro le visioni di un Terzo settore che per sua natura non essendo strettamente legato alla ricerca di un risultato economico è però legato ogni giorno a una ricerca di innovazione sociale e quindi coerente con questo tipo di finalità. Io penso che per esempio nella call che abbiamo fatto nei giorni scorsi sull’amministrazione condivisa ci sia un salto di qualità di cui abbiamo bisogno tutti e cioè la consapevolezza che lì ci può essere un terreno di riforma epocale. C’è nel privato sociale e c’è anche nel pubblico e servono delle dinamiche di incentivo, anche di costrizione, a percorrere con più forza e determinazione una stagione di amministrazione condivisa dove coprogettazione e coprogrammazione diventino un modo di lavorare nel quotidiano e non una buona prassi che ogni tanto sviluppa un’eccellenza e poi magari alle spalle prevale ancora quella dinamica competitiva, talvolta al massimo ribasso che conosciamo storicamente molto bene. In ogni settore dove c’è bisogno di una riforma della politica c’è in realtà un ingrediente valoriale che nasce dall’incontro e dalla convergenza tra il Terzo settore e il sistema pubblico che secondo me può essere foriero di tanta strada da percorrere nei prossimi anni.