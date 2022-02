Che spettacolo la scuola di Mario Lodi

Quali sono le difficoltà oggi nel fare teatro per l’infanzia?

La più grande è l’ascolto ma rispetto ai bambini dei racconti di Lodi c’è un secondo gap che è l’immaginazione. Ascolto e immaginazione per noi teatranti sono fondamentali. I ragazzi hanno perso la capacità di ascoltare già venti anni fa. Il teatro può dare la sensazione di un tempo reale, mentre oggi metà del tempo è virtuale. Oltretutto la Dad ha peggiorato tutto…

In che senso?

I bambini con la didattica a distanza hanno sperimentato la possibilità di “spegnere la comunicazione”. In questi due anni ho fatto centinaia di ore di Dad e ho visto i ragazzi che si “spengono”. Spegnevano la comunicazione e l’ascolto, lo decidevano loro. Ma l’altra cosa che ho sperimentato è che non c’è più “il tempo” dell’immaginazione. Ho fatto anche degli esperimenti: andavo dai bambini e utilizzando un nome desueto chiedevo che cosa fosse. Il 70% mi rispondeva immediatamente: “Andiamo a vedere”, nemmeno il tempo di immaginare, tutto deve essere immediato, sulla Lim vedi subito tutto… ecco per me questo è terribile. Occorre far tornare i bambini a immaginare. Se penso a Lodi che faceva le ombre con le copertine trasparenti dei quaderni… anche il tempo per scrivere non c’è più. E quei tempi, quelli dell’immaginare, dello scrivere e dell’ascoltare sono quelli che ti fanno crescere. È l’immaginazione che fa andare avanti il mondo, anche la scienza ed è quello che manca oggi a scuola. Per questo dico che maestri come Lodi o Rodari sono ancora attuali. Mario Lodi diceva sempre devo conoscerti per aiutarti e questo ancora oggi è la base.

È alle prese con due spettacoli che nascono dai racconti di Mario Lodi….

Con la lettura di Cipì e Bandiera spero di donare un momento poetico, ma anche invitare a divertirsi e a provare a mettere in scena queste storie: inventate personaggi, toglietene altri, il teatro è un gioco. Fate vostro questo libro. Il secondo spettacolo è una coproduzione che riunisce due compagnie. Una messa in scena di quello che era il mondo di Mario Lodi, un modo per incuriosire gli spettatori e portarli a leggere il libro di Cipì, In scena ci sono i bambini che non si vedono, c’è Lodi, un adulto che non si è dimenticato del fanciullo che era, c’è un po’ d Peter Pan, di Fellini e di Alice nel Paese delle meraviglie. Spero che i bambini restino affascinati e che gli adulti riconoscano un personaggio positivo che affronta la stagione invernale come un passaggio. Come Bandiera, la foglia del racconto, che ha voluto vedere cosa c’era dopo e alla fine dice: “posso morire perché tornerà la primavera”.

Nell'immagine in apertura un frame dalla pièce - in scena da sn Vania Pucci di Giallo Mare Minimal Teatro e Giorgio Scaramuzzino - Immagini fornite da Ufficio stampa