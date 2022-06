Io, art-ivista per salvare il mare della mia Sardegna

Dopo anni di stallo, lo scorso maggio è stata approvata la Legge Salvamare, che consente ai pescatori di portare la plastica recuperata in mare sulla terraferma. Una volta raccolta dalle autorità portuali potrà essere avviata al riciclo. Cosa ne pensa?

Sembra paradossale, ma fino ad oggi sono stata una “fuori legge”. Durante questi vent’anni ho più volte contattato le marinerie per avere informazioni in merito, ma non sono mai riuscita a ricevere risposte certe. Quasi come se nessuno potesse affermare con sicurezza che raccogliere i rifiuti dal mare fosse vietato. Finalmente anche l’Italia si dota di uno strumento che non solo serve a preservare la biodiversità, ma rappresenta anche un grande passo per la consapevolezza dei pescatori. Grazie alle nuove disposizioni anche loro potranno giocare un ruolo fondamentale e riconoscere che molto dell’inquinamento prodotto è proprio frutto della pesca in mare: dalle reti che intrappolano le tartarughe alle scatole di polistirolo in cui viene conservato il pescato.

Giugno è il mese dedicato all’ambiente. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani anche lei ha dato il tuo contributo: di cosa si tratta?

Ho pensato di aiutare gli altri a vedere il bello in ciò che buttano, per dimostrare loro che spesso i rifiuti hanno solo bisogno di essere rinnovati. Per farlo, ho chiesto alle persone di portarmi il proprio sacco giallo della plastica: loro ci mettono la spazzatura e io li aiuto a trasformarla in una piccola opera d’arte. Si tratta di un esercizio simbolico, molto vicino a quanto faccio io tutti i giorni, che spera di ricordare ai partecipanti quanto possiamo fare per l’ambiente partendo dalle nostre case.

Annarita Serra ama il suo lavoro. Ogni giorno si sveglia consapevole che grazie all’arte riesce a trasmettere un messaggio: “salvare il pianeta”. Persone da tutto il mondo la apprezzano e la prendono ad esempio per avvicinarsi al “recupero” come filosofia di vita. Come dice lei “il coraggio paga”. Del resto, come fare a non essere soddisfatti di un lavoro che aiuta il pianeta e parla alle persone?

Le foto sono concesse da Annarita Serra