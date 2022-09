L’«ambiente» torna in Parlamento

Insomma, occorre correggere la rotta rispetto a quanto fatto fino a oggi, in che direzione dovrà lavorare la ritrovata rappresentanza verde al Parlamento e l’associazionismo ambientalista?

Noi non faremo mancare il nostro contributo, come dimostra l’Agenda di Legambiente che abbiamo presentato ai partiti e che mette al centro la difesa dell’ambiente e gli interessi delle imprese e delle famiglie. In tutto questo penso sia fondamentale invertire la rotta di questi ultimi mesi, eliminare i sussidi alle fonti fossili, fissando un tetto ai profitti delle aziende che estraggono e trasportano gas fossile o petrolio, fino a ridurre le dispersioni dirette di gas metano fino alla loro eliminazione.

L’ultimo tema che vorrei toccare insieme a lei, ma non in fondo alla graduatoria per importanza, è quello della transizione energetica. L’Italia in questi ultimi anni è rimasta al palo rispetto a tanti altri Paese dell’Europa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche per via di una burocrazia asfissiante e a tratti scriteriata.

È vero, c’è l’urgenza di definire il quadro normativo per realizzare le comunità energetiche e di mettere a bando velocemente le risorse destinate all'agrivoltaico che produce energia in agricoltura senza consumo di suolo. Questo va fatto insieme ad un ripensamento delle politiche territoriali, a partire dalle aree urbane, mettendo in campo le azioni per ridurre il rischio idrogeologico e quello sanitario da ondate di calore. Detto ciò, va colonizzato l’iter di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, potenziando - quindi assumendo e formando nuovi professionisti del settore - la Commissione VIA/VAS del MITE e gli uffici competenti delle Regioni. Questo si può fare se in tempi rapidi si approvano sia il decreto attuativo sulle semplificazioni sugli impianti a fonti rinnovabili previsto già dalla legge delega sulla concorrenza, sia i decreti attuativi della legge di recepimento della direttiva europea RED II, a partire da quello sulle Comunità energetiche rinnovabili. E se si aggiornano le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, rimaste ferme al DM del MISE del 10 settembre 2010.