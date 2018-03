Zero Sei, storie e volti

Elisabetta

Elisabetta ha studiato psicologia e psichiatria lavorando sia in Italia che in America Latina: una lunga esperienza e un curriculum che alterna studio e pratica. Nel suo studio riceve tutti gli scarti della società moderna in poveri che non si possono curare perché la malattia mentale sta diventando un problema che solo chi ha i soldi può permettersi di curare. I centri di salute mentale seguono centinaia persino migliaia di persone e ogni anno arrivano nuovi utenti a cui se va bene danno una terapia e un saluto poi se tornano bene altrimenti ciao. In alcuni Csm ci sono tremila cartelle aperte e un nuovo arrivo ogni giorno così il diritto alla cura, senza mezzi e persone, diventa un rovescio. Quindi Elisabetta riceve le persone chi può paga, chi non può si impegna in qualche forma di restituzione poi tutto quello che incassa (eccetto 200 euro al mese per lei), dico tutto, lo manda in Africa e America Latina. Piccoli progetti, ma ben studiati per tirare fuori dalla miseria altri volti, altre storie. Con questi soldi ha salvato la vita ad Emmanuel in Kenya che non aveva i soldi per curarsi e i medici avevano detto alla moglie di preparare i soldi per il funerale. Ha tirato fuori dal ghetto di Korogocho Milly che ha aperto una sartoria e nel tempo libero insegna a cucire ad altre donne. Ha fatto studiare e ha garantito le cure ad una serie di bambini della periferia di Nairobi. Quando mi telefona si dispera perché non è soddisfatta, non è abbastanza. Hai ragione la vita sulla terra costa abbastanza poco. Per i sogni ad esempio qui non paghi un soldo.