Wheelchair hockey, lo sport per chi pensa(va) di non poter fare sport

In Italia sono circa 300 gli atleti che praticano il Wheelchair Hockey. Sono persone con disabilità molto diverse fra loro, perché il bello di questo sport è che «permette a persone con disabilità diverse, anche gravi, di praticare uno sport di squadra a livello agonistico». Così la pensa Benedetta De Cecco, responsabile Communication & Marketing dei Mondiali, a sua volta atleta con atrofia muscolare spinale, tesserata nelle fila dell’Alma Madracs, una squadra del Friuli Venezia Giulia il cui nome significa “bisce”, «perché le carrozzine cercano di sgusciare tra gli avversari con un movimento simile a quello del serpente». Il denominatore comune è la carrozzina elettrica, ma in campo possono scendere insieme bambini di 6 anni e adulti di 70, maschi e femmine. Gli atleti convocati nella nazionale italiana ad esempio vanno dai 20 ai 45 anni e quote rosa non ce ne sono: una ragazza si è preparata, ma poi non è rientrata fra i 10 scelti dal coach. La vera particolarità però è che nel wheelchair hockey sullo stesso campo da gioco si affrontano giocatori con una protesi alla gamba e altri con la tracheotomia e il respiratore: «Di ogni atleta viene valutato l'impairment, non la disabilità, con un punteggio che va da 1 a 4 e il totale della squadra non deve superare i 10 punti. In questo modo le squadre risultano equilibrate. Si gioca in 5 contro 5. Sicuramente un giocatore con più forza fisica nelle braccia farà più facilmente goal, ma non è affatto detto che questo giocatore, seppure più appariscente, sia il più bravo. Tecnica e tattica hanno un ruolo importante, così anche gli atleti con disabilità grave, che utilizzano il T-stick e direzionano la pallina muovendo un joystick, contano molto. In realtà c’è un grande riequilibrio all’interno di una squadra», spiega Benedetta.