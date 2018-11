Salvare i bambini è una gioia a cui non ci si abitua mai

Il dottor Pace Napoleone, così, insieme alla sua équipe, già durante la seconda missione allo Yankin Children Hospital di Yangon ha coinvolto i medici locali, «alla terza loro hanno operato e noi siamo intervenuti in caso di difficoltà, quest’anno siamo riusciti a realizzare interventi che in un Centro occidentale, come il nostro, sono classificati come “di media complessità”. Manca ancora un anno, ma i progressi fatti dall’équipe in Myanmar sono già rilevanti e parlo di tutta l’équipe, perché oltre al cardiochirurgo c’è il lavoro prima e dopo, il neonatologo, il perfusionista, gli infermieri… I colleghi in Myanmar comunque sono già in grado di portare a termine autonomamente gli interventi necessari per l’80% dei pazienti che arrivano, è un ottimo risultato».

Dal 2005 Fondazione Mission Bambini ha salvato la vita di 1.861 bambini cardiopatici «e dico anche l’uno, perché è una vita umana in più», sottolinea Goffredo Modena, presidente e fondatore di Mission Bambini. «Questo grazie ai nostri medici volontari, che partono in missione per andare ad operare i bambini nei Paesi dove loro vivono. Il loro ruolo è anche quello di formare i colleghi locali: il valore aggiunto del nostro aiuto è proprio questo, sviluppare le competenze del personale medico e paramedico del posto, per far crescere col tempo la loro capacità di operare in autonomia». Fra le altre cose la Fondazione sostiene ogni anno il costo di una o più borse di studio a favore di medici stranieri che vengono a formarsi presso ospedali italiani.