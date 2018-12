Droga, individualismo e zero pensieri. Viaggio fra i parolieri della Trap

Non ci sono poi più la strada, il quartiere o la compagnia con cui condividere lo spinello. La droga è consumata per lo più sul divano in un’accezione più individualista dello sballo che avviene tra quattro mura. Il termine stesso Trap deriva da “trap house” che in America identifica le case abbandonate che diventano luoghi di consumo. «Intrappolati in casa diamo i numeri, finché il vicino chiama il 112. E due gli euro con cui entro, 10 grammi con cui esco», canta Ghali in Marijuana. «Non sono il tipo che segue la massa, Mambo fuma canne ma non le passa. Non ci arrivi, ti faccio un disegno», canta invece il vicentino MamboLosco in “Guarda come flexo” mentre Sfera Ebbasta in “Blunt e Sprite” prodotta da Charlie Charles rappa «siamo in una casa in cento, mica in una casa in centro. Senti che odore di incenso. Mixo Sprite e succo denso. Voglio solo blunt e Sprite».

L’interpretazione e gli adulti

«I giovani hanno seguito e si sono adeguati al cambiamento della società e della famiglia. Una volta erano incazzati con i padri, che rappresentavano le regole e l’autorità, e per fare quello che volevano dovevano stare in giro e non farsi beccare, altrimenti erano guai». A parlare è Francesco “Fuzzy” Fracassi, fondatore della Quadraro Basement, che da vent’anni uno degli studi di registrazione più attrezzati di Roma oltre che seguitissima etichetta indipendente e che ha prodotto gente come Noyz Narcos e Capo Plaza. In un'intervista a Vita.it spiega: «Quando stai per strada, nel quartiere, devi stare sveglio e in allerta, caso mai arrivi la polizia o qualcuno di un’altra zona. Ecco perché al tempo si usavano gli eccitanti come la cocaina. I ragazzini di oggi spesso i padri neanche li hanno. E le madri il sabato escono a fare serata e li lasciano a casa da soli», sottolinea Fuzzy, «Mamme che preferiscono sapere che il figlio si droga e tollerarlo piuttosto di non sapere che fa. Per questi ragazzini il principale problema è dimenticare, ecco perché usano sostanze che stordiscono, come la codeina».

Gli adolescenti di oggi sono figli di chi negli anni '70 ascoltava il punk rock dei Sex Pistols rifutando le regole e il sistema (qualche volta anche arrivando a sparare per strada) o di chi era ragazzo negli anni '80, quelli dell'edonismo sfrenato. Ci si stupisce veramente che i loro figli siano il sunto perfetto di queste due anime?

Ma il rapporto con la droga dice anche di altro per Fuzzy: «La cosa che più mi ha impressionato delle nove leve è il fatto che non si passano le canne. Può sembrare un’assurdità. Ma venti anni fa la marjuana era un modo per fare gruppo, comunità. Oggi invece i ragazzini hanno erba da venti euro e ognuno si fuma la sua. Sono individualisti e infinitamente cinici. Un atteggiamento che mi ha davvero colpito. Ma non c’è colpa. Sono il prodotto di noi adulti e dell’esempio che gli abbiamo dato».

Le nuove leve