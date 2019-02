Al fianco dei burkinabé colpiti dalla siccità

Lo scorso novembre, l’UNICEF ha lanciato un allarme per i casi di malnutrizione acuta grave (SAM) che ha toccato il record più alto degli ultimi 10 anni nei sei Paesi del Sahel, colpendo 1.3 milioni di bambini bisognosi di cure mediche. Il Burkina Faso non fa eccezione e le morti per malnutrizione sono tanto più tragiche se si considera che potrebbero essere evitate e che il costo sociale di questa malattia è enorme. La malnutrizione, infatti, pregiudica lo sviluppo psicofisico e le capacità intellettive di chi ne soffre, compromettendo la crescita economica di tutto il Paese. A tal proposito, i dati della Banca Mondiale riportano uno scenario allarmante col 36% di bambini sotto i cinque anni sottosviluppati e precisano che “la maggior parte dei danni irreversibili si verificano durante la gestazione e nei primi 24 mesi di vita”. Anche Anne Vincent, rappresentante dell’UNICEF, ha ribadito come “la malnutrizione costi caro” al Paese e sottolineato che “dal 2017 il governo consacra una parte del bilancio alla nutrizione dei bambini da zero a cinque anni di età. Per anni, infatti, il tema della malnutrizione è stato taciuto e quasi sottovalutato, come conferma Traoré Soulemain, responsabile del CSPS (Centre de Santé et Promotion Sociale) di Léo, durante una visita alla struttura. “La prevenzione serve a evitare malattie future e costi inutili, riducendo le spese sanitarie complessive”, chiarisce il medico.

Fadilatou Nabié, responsabile del gruppo di animatrici di Léo, entra subito nello specifico del suo lavoro: «Secondo la tradizione popolare, se un bambino piccolo mangia un uovo, da grande diventerà un ladro. Parte del nostro lavoro consiste anche nello scardinare cattive prassi alimentari”. Le principali resistenze, infatti, si incontrano a livello familiare e comunitario dove permangono comportamenti dannosi e disinformazione. Fondamentale è anche riconoscere la patologia e i suoi sintomi dato che «nel Sahel la parola svezzamento coincide con la parola malnutrizione a dimostrazione di come sia considerata quasi una tappa obbligata della crescita del bambino», spiega la dottoressa Monica Rinaldi, responsabile del settore nutrizione nell’area del Sahel per l’ONG italiana LVIA attiva in Burkina Faso, che in un incontro nella sede della capitale Ouagadougou, illustra anche come il loro lavoro sul campo sia cambiato. Dopo il 2011, con l’impennata dei prezzi delle materie prime e il conseguente indebitamento delle famiglie, soprattutto di quelle più povere, si è accantonato il lavoro a lungo termine per concentrarsi sulle emergenze umanitarie. “La priorità è tornata a essere salvare vite umane in situazioni di emergenza”, precisa la dottoressa Rinaldi.