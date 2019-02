Il Burundi e la carica dei dentisti

In pochi anni il centro universitario dell’ospedale di Ngozi è divenuto centro di riferimento nazionale per la cura delle patologie orali. Da tutte le province del paese giungono pazienti con manifestazioni parossistiche di patologie infiammatorie o tumorali che mettono a dura prova la preparazione dei volontari SMOM. In questo centro odontoiatrico, dedicato al Professor “Giorgio Vogel”, si realizzano i corsi triennali per la qualificazione dei “Terapisti Dentali” burundesi.

«L’organizzazione mondiale della sanità, in questi contesti socio economici, raccomanda di qualificare personale specialistico con un ciclo universitario breve, terapisti che possano soccorrere la popolazione con programmi preventivi e terapeutici», continua La Corte, «Questa figura professionale è presente in molti paesi, non solo a basso reddito, come la Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e molti altri ancora. I Terapisti possono divenire Odontoiatri con un successivo Master biennale».