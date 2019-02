Compiere 18 anni a Tuzla

Chi decide di intraprendere l’adozione a distanza- come Stefania- segue i ragazzi lungo tutto il percorso scolastico, cercando di sostenerli il più possibile, non solo da un punto di vista economico. Ma il futuro per loro, una volta usciti dal Dom, non è per niente facile.

«Il futuro fuori dall’orfanotrofio mette paura all’inizio», dice Adnan Hodzic, «per 18 anni non sei mai stato solo, non hai mai avuto una chiave di casa, esiste solo ciò che è “nostro”». Adnan, “Ado” per gli amici, è nato nel 1992, proprio l’anno in cui iniziò la guerra. La madre e il padre lo abbandonarono ancora in fasce in ospedale. «Anni dopo ho saputo che non stavano neanche più insieme, erano appena fidanzati all’epoca, e nessuno dei due sarebbe riuscito a crescermi durante la guerra». Il nome glielo scelse una dottoressa. «L’ho conosciuta tre anni fa, ora è andata in pensione. Fu un incontro intenso». Ado non si ricorda la guerra, perchè appena nato, un’associazione umanitaria riuscì a portarlo in un territorio neutro, che all’epoca era il Montenegro. Finita la guerra i patti erano però che i bambini bosniaci tornassero in Bosnia. «In Italia si parla molto dell’emergenza migranti, ma mi rifiuto di pensare che l’Italia sia un paese razzista. Più di venti anni fa i rifugiati eravamo noi e centinaia furono le famiglie italiane pronte a darci una mano. So che quell’ umanità non è scomparsa». Oggi Ado sta per diventare un educatore, vorrebbe lavorare nell’orfanotrofio che l’ha cresciuto «perché se è vero che in Bosnia il futuro non c’è, uno dei pochi posti dove puoi trovarlo è proprio lì».