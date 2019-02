Riccardo, tutto gira attorno a lui

Vorrei tornare prima

Per i bambini piccoli come Riccardo, la Lega del Filo d’Oro propone tre settimane di intervento precoce, che si ripetono in genere a distanza di un anno. «Dopo avere visto di cosa si tratta, un anno di attesa per tornare mi sembra troppo lungo: vorrei poter tornare prima!», dice Giuliana. Alla Lega del Filo d’Oro finalmente si è capito che Riccardo qualcosa vede, ma che pur mettendo a fuoco gli oggetti, avendo movimenti distonici non riesce ad afferrarli: «ci hanno insegnato tante cose che nessuno ci aveva mai spiegato, ad esempio che è importante fargli esplorare qualsiasi oggetto con tutti i sensi, non solo con la vista. Oppure che lui avverte la nostra presenza, quindi dobbiamo sempre palesargli il nostro ingresso in una stanza. Ma anche cose banali, come l’intensità delle luci, a casa le abbiamo già cambiate. O ancora scegliere piccoli oggetti per anticipargli l’attività che stiamo per fare: un cucchiaino per mangiare, le chiavi dell’auto per uscire, la palla per la psicomotricità… Tutte cose che ci aiutano a entrare meglio in relazione con lui. Alla Lega del Filo d’Oro siamo sentiti accolti e capiti, anche come famiglia. Abbiamo trovato una realtà che è veramente come quella che viene raccontata. E le garantisco che non è scontato».

Ogni giorno chi non vede e non sente affronta un'impresa straordinaria: andare oltre il buio e oltre il silenzio. Sono tanti i bambini che, grazie ai percorsi riabilitativi individuati dall'équipe interdisciplinare della Lega del Filo d'Oro, imparano ad utilizzare al meglio le loro abilità residue, come Riccardo. A tutti i bambini piace indossare la maschera da eroe un giorno all'anno, ma questi bambini sono #EroiOgniGiorno. È proprio questo l'hashtag della nuova campagna della Lega del Filo d'Oro, lanciata in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che quest'anno coincide con il giovedì di Carnevale. È possibile sostenere le attività della Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un sms al 45514 dal 28 febbraio al 31 marzo.