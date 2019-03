Borderline Sicilia: «Difendere i migranti è difendere tutti»

In questo contesto si è appena concluso a Bagheria il progetto Ponti, no muri, uno tra i tanti di Borderline Sicilia, finanziato dall’Unione Europea attraverso il quale è stato possibile supportare e promuovere uno sportello legale e di ascolto per i migranti: «Abbiamo appoggiato un comitato spontaneo di cittadini che si è mobilitato dopo uno dei tanti eventi di razzismo avvenuto nei confronti di un ragazzo che era in un centro d’accoglienza della zona. Noi cerchiamo di sostenere sempre le piccole realtà che si muovono a sostegno di questi valori», spiega Germana Graceffo che aggiunge: «Da tempo percepivamo l’odio che oggi viene alimentato da questa narrazione politica, oggi siamo al punto massimo e tutto questo va più che mai combattuto perché poi sarà difficile tornare indietro» conclude l’avvocatessa.

E poi ci sono le storie, quelle che arrivano dal mare, come quello di Vendicari, Pozzallo o Lampedusa, storie che rimangono indelebili nella memoria. Paola e Germana ricordano quel padre marocchino con un figlio autistico scappato dal suo paese in cerca di cure mediche o quella mamma etiope che appena ottenuto lo status di rifugiato in Yemen stava per partire per gli Stati Uniti fino a quando un bombardamento non l’ha costretta nuovamente a fuggire subendo violenze inenarrabili in Egitto e in Libia.

E allora può capitare che quando si incontrano storie come queste ci si commuove, perché tra impegno e dedizione, memoria attiva e contro-narrazione, nel lavoro di Borderline Sicilia traspare sempre qualcosa di meravigliosamente umano che mira a colmare le distanze e i vuoti lasciati da una politica che ignora i più deboli, offrendo quasi sempre una risposta certa a chi ha perso le speranze e non sa più dove andare.