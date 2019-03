«Così accogliamo i migranti venezuelani in Perù»

Come spiega Alberto Trentini, coordinatore Coopi dell'emergenza nella regione di Tumbes: «I migranti che accogliamo arrivano stremati dalla crisi in Venezuela, dal lungo viaggio via terra di 3500 km, attraverso Colombia e Ecuador, un viaggio che può durare giorni, settimane, o anche mesi. Sono affaticati dal caldo soffocante, spesso sono senza denaro e senza un’adeguata alimentazione».



Alberto Trentini ha raccolto le testimonianze di madri e caminantes arrivati dal Venezuela nella regione di Tumbes. Come quella di Yuliany Ochoa, madre migrante: «Le difficoltà che ho incontrato per il mio bambino sono dovute al fatto che non ho potuto dargli quello che mi chiedeva, […] (come) pasti completi, però qui in meno di una settimana ho potuto dargli ciò che non ho potuto in nove mesi, là in Venezuela. A mia figlia hanno regalato i pannolini, la crema, e tutto ciò di cui aveva bisogno». Le fa eco un’altra madre, Yudethsy Beatriz Velasquez Figueroa: «La situazione è peggiorata, ogni giorno la gente parte a causa della crisi, dal momento che non si riesce ad avere né cibo, né medicine […]. Non abbiamo mangiato niente perché non abbiamo i soldi per comprare il cibo. I miei bambini sono stanchi, hanno fame, sono agitati». Manuel Valdayo, caminante, testimonia: «[…] Siamo esausti, abbiamo le gambe maltrattate, e per arrivare al luogo in cui andiamo ci sentiamo già stanchi perché, inoltre, ultimamente non abbiamo mangiato niente».