Tra i giovani disoccupati di Mirafiori

Per questi “tipi studiati” il primo maggio non è stato un giorno di festa, ma di sofferenza. Abbiamo trascorso la giornata con alcuni di loro, tutti over 40, laureati e con figli che vivono tra il lavoro e il nonlavoro, in una nebulosa di situazioni instabili che stanno sopra la miseria, ma sotto la serenità. Lasciamo scorrere le loro parole come gocce di pioggia in un quartiere dove il lavoro non è solo il reddito, ma una parte costitutiva della persona. Saranno solo nomi perché così hanno chiesto.

Paolo racconta della sua ultima busta paga di 434 euro e della sua sinistra «che non contiene più la rabbia, non ha la santa collera, pensa di comprendere gli esclusi mentre si accarezza la pancia». Racconta la discesa nella disoccupazione e gli spiragli di emersione. «Quando sei disoccupato tutto appare sotto forma di nebbia insufficiente e continua. Tutto è ripetitivo, la monotonia però non è fuori, ma dentro. Le giornate sono pesanti come se fossi in un carcere. Ma il primo che le rende pesanti sei tu stesso: stai seduto a recriminare, e aspetti, soffochi perché i polmoni sono chiusi nel petto che si curva per guardare l’ombelico». Invece Giacomo è attivo, però «è umiliante cercare lavoro, è umiliante non essere cercato da nessuno; con la tecnologia che avvicina, le relazioni si fanno più lontane. No all’Ufficio Pio non vado. Passo ore ad aspettare un messaggio, una mail o uno squillo». Sai piano piano ho iniziato a vedere offuscato, prosegue, “tutto mi appare vuoto, vacuo. Mi manca persino la tenerezza, la capacità di commuovermi e di amare. Mi manca qualcuno con cui parlare, uno solo che ascolti e comprenda. Sono senza forza e senza energie. La mattina dormo, non ho l’intenzione di alzarmi dal letto, aspetto il niente che avanza, senza coltivare più né rancori né desideri. Sono un’ombra neutra. Non ho né fantasie né preferenze, tutto mi scorre addosso. Le giornate sono uguali le une alle altre: quando esco cammino senza meta, leggo senza interesse, ascolto senza sentire, mangio solo per nutrirmi, mi muovo come per un puro caso. La notte non sogno, perché non dormo, la mia è un’enorme insonnia che mi impedisce di riposare».