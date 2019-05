Un racconto dell’Italia che non si arrende

26 scatti fotografici, 5 racconti per illustrare un fenomeno così diffuso ma anche poco esplorato, nonostante i grandi numeri. Un percorso che si snoda nei presidi aperti dalla Fondazione grazie al progetto Varcare La Soglia nato diversi anni fa per supportare le persone nel contrasto alla povertà assoluta. Ma cosa significa davvero povertà assoluta? Il presidente di Albero della Vita, Ivano Abruzzi, la descrive cosi: «Povertà assoluta significa che non si mangia la sera. Non c’è un cambio di vestiti. Non si sa cosa sia il cinema. “Vivo a Napoli e non ho mai visto il mare”».