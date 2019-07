Mario Paganessi, l’imprenditore che sfida l’autismo a suon di brevetti

La produzione delle HUGBIKE® inizia nel Villaggio Godega 4Autism, nei laboratori costruiti nel 2010 da Oltre il Labirinto, in provincia di Treviso. Qui, a turno, quattro ragazzi autistici (anche in presenza di gravità del quadro clinico o comportamentale) preparano gli imballaggi, assemblano le luci e i pedali. «Sono procedure e manovre che si sposano perfettamente con le caratteristiche di una persona con autismo», spiega Paganessi. Poi, una volta al mese di recano a Padova, per l’assemblaggio finale e il collaudo sotto la supervisione dei maestri artigiani. Questo progetto, a cui ha contribuito Banca della Marca, è diventato realtà grazie alla collaborazione di tante persone: progettisti, designer, fornitori, tecnici. «Sorrido sempre quando ripenso che i primi prototipi sono nati dalla semplice fusione di due bici. Quante difficoltà c’erano allora: la bici non era bilanciata, pesava troppo e non riuscivamo a trovare nessuno che fosse in grado di realizzare su grandi scaldi quello che avevamo in mente. Non smetterò mai di ringraziare Gianni Trentin per aver trasformato l’Hugbike in quello che è oggi». Le oltre 320 Hugbike prodotte in questi sei anni (alcune standard, dal costo di 2800 euro, altre con pedalata assistita, dal costo di 4000 euro) sono state spedite in tutta Italia e anche all’esterno (in Francia, specialmente). Alcune di queste sono state acquistate dalle associazioni di volontariato, qualcuna da alcuni comuni virtuosi (come quelli di Villorba e Spresiano, sempre in provincia di Treviso), una bici è stata anche donata al Papa.