Una scuola del futuro. Un futuro per l’Asperger

Una scuola per il futuro e il lavoro

La sindrome di Asperger viene considerata una forma di autismo ad alto funzionamento e incide soprattutto sulle capacità relazionali e sociali dei soggetti, senza comportare ritardi nell’acquisizione delle capacità linguistiche, né disabilità intellettive. Una sintomatologia che spesso rende “invisibili” alla società queste persone.

Questa sindrome sta iniziando a ricevere una maggiore attenzione, grazie a personalità come la giovane ambientalista Greta Thumberg che vive questa condizione. Un nome, il suo, che insieme a quello del fondatore di Apple e Pixar Steve Jobs, fanno immediatamente comprendere come questa sindrome possa celare grandi potenzialità e come «ossessioni incomprensibili, con una guida, possano essere trasformate in competenze utili a trarre soddisfazioni personali e nel lavoro», spiega Massimo Montini, imprenditore milanese e papà di un ragazzo Asperger, che con la sua fondazione Un futuro per l’Asperger, ha inaugurato a settembre a Milano, Scuola Futuro Lavoro.Questa èla prima scuola italiana pensata anche per chi convive con questo disturbo, ma aperta a tutti. «La sindrome di Asperger è invalidante solo per certi aspetti, su cui ci si può lavorare. Nel mondo del lavoro, infatti, se gli Asperger riescono a sviluppare il talento per il quale sono predisposti possono diventare molto performanti», spiega Montini.

Cenni storici sulla sindrome di Asperger

Fino a vent’anni fa la sindrome di Asperger era difficilmente diagnosticata, ma la definizione risale al 1981, quando la psichiatra inglese Lorna Wing la coniò in onore dello psichiatra Hans Asperger, tra i primi a studiare bambini che presentavano difficoltà nelle interazioni sociali e che mostravano interessi particolari.

Trattandosi di un disturbo non ancora ampiamente conosciuto e che non presenta disabilità cognitive e linguistiche, è interessante capire meglio come riconoscerne i sintomi. «Si evidenzia intorno ai tre anni di età», spiega Montini, portando il caso di suo figlio Roberto, oggi adolescente. I limiti dei soggetti Asperger sono tutti rintracciabili a livello delle interazioni sociali, come il mancato contatto visivo, o mostrando interessi esasperati specifici che portano i bambini ad isolarsi dagli altri e a chiudersi nel loro mondo. «Questo portava Roberto, e conduce le persone Asperger, a cadere in stati d’ansia quando si trovano ad affrontare situazioni nuove, anche quotidiane, come incontrare una persona sconosciuta».