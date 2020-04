Marco e Matteo nel cuore del cantiere dell'ospedale in Fiera

Le criticità

Un cantiere così complesso e veloce pone diversi problemi. Quello principale riguarsa i materiali. «Di fatto stiamo usando gli stessi materiali di sempre ma per fare una cosa che non c'entra nulla», sottolinea Marco, «L'input principale è stato che quello che costruivamo dovevano stare su per almeno sei mesi, forse un anno. Quindi nell'utilizzo dei materiali c'è stata una grande attenzione sull'utilizzo. Per esempio abbiamo tassellato a terra tutti gli elementi, cosa che di solito non facciamo perché a noi basta che stiano in piedi». Matteo aggiunge ridendo «non sembra ma un pannello di legno è sempre un pannello di legno, dipende tutto da come lo prepari».

La motivazione

«Non so quando e come ci pagheranno», conclude Marco, «Ma è l'ultima delle priorità. Stiamo lavorando per un altro motivo. Il resto viene dopo». E il tema per Matteo è lo stesso. «Questa cosa l'avrei fatta anche gratuitamente. Il rapporto con questo lavoro non è di natura economica. Per me è il modo di dare una mano a Milano e all''azienda che mi aiutato tanto nei momenti più difficoltosi della carriera artistica. È il mio modo per restituire qualcosa che ho ricevuto. È un modo, e lo è per tutti, di fare della propria professionalità un mezzo per costruire qualcosa per il bene comune». Forse è per questo che il motto in questi giorni era “fare bene per fare del bene”.