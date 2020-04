Con chi non vede e non sente, non c'è metro di distanza

Oggi viene la mamma? No, Gianna, c’è l’influenza. Oggi viene la mamma? No, Gianna, dopo. Dopo Pasqua. Forse quando farà più caldo, quando avremo le maniche corte. Quando viene la mamma?

Gianna in camera ha un calendario che la aiuta a orientarsi nello scorrere dei giorni. Lei è sorda e ha un residuo visivo. Vive al Centro residenziale della Lega del Filo d’Oro di Modena. «Soffriva molto del fatto che la mamma da settimane non può più venire a trovarla, per motivi di sicurezza. Era agitata. L’altro giorno è arrivata in ciabatte nel mio ufficio, mi ha presa per mano e mi ha portata in camera sua», racconta Vittoria Stucci, responsabile educativo del Centro di Modena. «Sul calendario aveva segnato e cancellato la visita della mamma già due o tre volte. Davanti a me ha segnato “mamma” sul 13 giugno. Ha capito che c’è qualcosa di particolare. Adesso è più tranquilla».

La Lega del Filo d’Oro da oltre 55 anni assiste, educa, riabilita e supporta l'inclusione nella società di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Per chi non vede e non sente, il tatto è la via privilegiata di contatto con il mondo. Passa tutto o quasi da lì: con le mani esplorano l’ambiente che le circonda, con le mani parlano e comunicano con gli altri. Che sia la Lingua dei segni tattile o il Malossi, con le singole lettere pizzicate e battute sulla punta delle cinque dita, la mano diventa per loro – come diceva Sabina Santilli, la sordocieca che fondò la Lega del Filo d’Oro– «l’antenna dell’intelligenza e del cuore». E quando la disabilità è ancora più complessa, comunicare è un gesto, un abbraccio, una carezza. Impossibile mantenere il metro della distanza di sicurezza, vorrebbe dire lasciar sprofondare queste persone nell’isolamento, nel buio e nel silenzio.