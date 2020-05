Il lockdown visto dagli occhi degli educatori delle case famiglia per minori

In questi mesi di lockdown si sono trasformati in insegnanti, confidenti, psicologi, quasi genitori. Sono stati gli unici punti di riferimento possibile eppure tanto invisibili al governo. Sono gli educatori delle comunità alloggio per minori. Il fotoreporter Mauro Pagano all’interno del progetto #iononpossorestareacasa con l’agenzia di comunicazione sociale Etiket è entrato in due case famiglia “Hermes” e “Hera” della Cooperativa “Hope” della dott.ssa Speranza Ponticelli, a Caivano, in provincia di Napoli, per raccontare com’è cambiato il lavoro degli educatori in questi mesi di emergenza e isolamento.