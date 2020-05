Psicoradio, frequenze indisturbate

“Psicopillole” durante l'emergenza sanitaria Covid19

Il proprio ruolo di “psicoservizio pubblico” certo Psicoradio non l'ha dismesso durante un'emergenza, non solo sanitaria, come quella del Coronavirus.

«Mi sono accorta che stando da sola, senza vedere nessuno, sto tornando indietro. Stanno tornando i brutti pensieri, i fantasmi del passato, corro il rischio di pensare e fare cose che speravo di avere superato.» Questa ragazza soffre di disagio psichico. E in quei giorni di chiusura in casa, emotivamente difficili per tutti, c'è chi, come lei, ha visto ingigantirsi alcune ombre che si pensavano oramai alle spalle. Ma laddove, tutto sembrava farsi nero durante il tempo del #restareacasa, è stato possibile per tanti come lei “uscire” dalla propria sofferenza incontrando l'altro, proprio grazie al lavoro di ascolto e proposta di questa radio.

«Abbiamo prodotto delle 'Psicopillole' - spiega la coordinatrice di redazione Cristina Lasagni - Sono programmi brevi, di circa cinque minuti, facili da inserire anche in palinsesti già formati, da proporre non solo alle radio che, come Radio Popolare Network, già ci mandano in onda in molte città, ma anche ad altre emittenti, blog e siti, proprio in un’ottica di 'psicoservizio pubblico'. Anche il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna ci ha chiesto di collaborare ad una campagna di supporto psicologico con numeri telefonici di ascolto dedicati. Visto che ovviamente non è possibile frequentare la redazione, abbiamo creato una redazione virtuale e tre volte alla settimana ci siamo incontrati in videoriunione. Così siamo riusciti a organizzarci tra noi, 'stare insieme' e progettare i programmi, ricostruire un po’ di 'comunità' e anche parlare un po' tra noi di come affrontiamo queste giornate. Non è stato affatto semplice, anche solo perché non tutti i redattori erano già attrezzati con loro computer o cellulari, oppure perché non sapevano usare i programmi per connettersi. Ma anche, più semplicemente, perché qualche redattore era troppo scoraggiato, triste, impaurito per aver voglia di provare… Però ce l’abbiamo fatta! Ci sono già state diverse riunioni, abbiamo iniziato a lavorare a distanza, registrando ciascuno un pezzo di programma con il proprio cellulare, poi scambiandoci i video e montandoli sui programmi che avevamo scaricato. E in più così ai redattori rimane la possibilità tecnica di incontrarsi quando vogliono con le chat o con i programmi di videoconferenza che abbiamo allestito.»

Ecco così che, si è scoperto cosa vedessero i redattori di Psicoradio dalle proprie finestretra centro e periferia di Bologna: “una versione inedita di strade e giardini, vuoti ma vivi”. C'è stata la poesia terapeutica: “perché non ci interessa una vita indolore”. S'è affrontato il tema dei disturbi alimentari e invitato a coltivare l'empatia, suggerendo anche, attraverso un piccolo vademecum dell'OMS (“Stigma sociale associato a COVID-19” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4149_0_file.pdf), per esprimersi correttamente senza colpevolizzare o terrorizzare nessuno, perché “le parole sono importanti, come quelle che scegliamo possono creare nemici o costruire ponti”.

«Ciò che abbiamo notato – prosegue la responsabile di redazione - è che si parla spesso delle conseguenze economiche del Coronavirus, molto meno (quasi mai!) di quelle psicologiche. Che invece sono importanti, non solo per chi già conviveva con una sofferenza psichica, ma per tutta una popolazione che ha dovuto fare i conti con una limitazione delle libertà, la perdita di persone care, lo stravolgimento delle proprie abitudini e con la paura. Ecco, questa la situazione, faticosa ma viva. E ci stiamo rendendo conto di quanto sia davvero importante aver qualcosa da pensare e fare, sentirsi utili, e anche avere strumenti per incontrarsi almeno virtualmente. Perché, per chi sta lottando contro una sofferenza psichica, la vita oggi è molto dura.»