Convivere con l’autismo: la speranza si chiama Superability

Psicologo e psicoterapeuta, in 40 anni di carriera ha incontrato migliaia di persone autistiche ed è considerato uno dei massimi esperti di questo disturbo. Direttore dei Servizi per l’autismo della Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI), docente all’Università Cattolica di Milano, insignito Cavaliere della Repubblica per meriti umanitari e scientifici dal presidente Sergio Mattarella, Moderato è il padre del modello Superability, un approccio globale alle disabilità intellettive, ai disturbi pervasivi dello sviluppo e all’autismo.

Attualmente sono 9 gli Ambulatori del Servizio Counseling per l’Autismo diffusi in tutta Lombardia dove il professor Moderato sperimenta i suoi progetti avanzati e individualizzati per il trattamento dell’autismo, ma annuncia che sta mettendo in atto «dei veri e propri “appartamenti didattici” dove accoglieremo le famiglie per un periodo di 8 /10 giorni e li guiderò con consigli per affrontare i problemi legati alla vita quotidiana. Tenendo sempre ben presente che l’autismo non va considerata una malattia, ma una condizione con la quale si può imparare a convivere».

Per chiarire il concetto il professor Moderato usa un esempio semplice: «Immaginiamo la nostra mente come una botte aperta, che si riempie facilmente, senza fatica, lasciata in mezzo a un cortile sotto la pioggia si riempie da sola. La mente degli autistici no: è come quella di una damigiana, può avere la stessa capacità di contenuto della botte, ma ha il collo stretto e per riempirla bisogna essere molto bravi: non possiamo procedere a secchiate, dobbiamo prendere la mira, agire progressivamente, costantemente, uniformemente. Goccia dopo goccia, come a scavare la pietra». Ma non rinuncia a sottolineare anche un altro aspetto, molto importante: «L’autismo non è una malattia, è una condizione, un modo di essere. I disturbi comprendono una serie di interventi talmente vari che è difficile fare la diagnosi. Però c’è ancora scarsa consapevolezza, si riesce poco a intercettare questo tipo di condizione. E io sono duro e intransigente perché secondo me occorre più preparazione da parte dei colleghi psichiatri, che troppo spesso sbagliano diagnosi. Non può essere il fattore “fortuna” a fare la differenza quando si affrontano queste problematiche. Secondo me i professionisti che sbagliano vanno denunciati, esattamente come i chirurghi che sbagliano le operazioni. Perché una diagnosi e un trattamento sbagliati rovinano per sempre la vita delle persone».