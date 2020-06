Il senzatetto trovato morto nella sua capanna vicino al mare di Siracusa

Un gratta e vinci ancora intatto, un pacco di sigarette, un posacenere, una lattina di fanta, qualche medicinale e un telo da mare in cui sono disegnate sdraio e secchielli utilizzato per ripararsi dal sole. C’era questo e poco altro nella baracca di Monji, che in arabo significa Colui che salva, il senzatetto tunisino di 61 anni trovato morto dopo diversi giorni all’interno del suo modesto giaciglio, a pochi passi dal mare, nella zona del molo di Sant’Antonio a Siracusa.

Ad accorgersi che Monji non c’era più è stato un suo amico, anche lui senzatetto, Mohsen che per due giorni non l’ha più incontrato alla mensa della Caritas, luogo in cui Monji andava tutti i giorni per poi fermarsi a parlare con altri ragazzi migranti sulla panchina del Pantheon: «la sua preferita», spiega Ramzi Harrabi, mediatore culturale di lungo corso, da sempre vicino alle esigenze dei migranti e che a Siracusa ha fondato una scuola di studi interculturali.

Ramzi è stato informato dell’accaduto dall’amico senzatetto, Mohsen, che in arabo invece significa benefattore: «Se non fosse stato per lui chissà quando si sarebbe scoperta la sua morte in quella baracca piena di sogni infranti», aggiunge commosso Ramzi che fuori da quella capanna, ora sotto sequestro, ha organizzato un momento di preghiera. Erano presenti oltre a Ramzi, l’amico Mohsen, un altro compagno di mensa, un volontario della Caritas di Siracusa e Clara Venuto, una cittadina siracusana che lavora con i richiedenti asilo. Nessun altro tra i presenti alla sua cerimonia. «Dove sono le associazioni che si occupano di immigrazione? », chiede a gran voce Ramzi. «Ci sono immigrati di serie A e immigrati di Serie B», aggiunge Clara.