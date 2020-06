Enrico, l'insegnante con le mani in pasta nell’inclusione

Condivisione e reciprocità sono solo alcuni dei valori che impariamo fra i banchi di scuola, principi di socialità che la didattica a distanza, in pieno lockdown, ha cercato di garantire il più possibile agli studenti. Per alcuni ragazzi le lezioni virtuali hanno interrotto dei veri e propri percorsi di inclusione, finalizzati a ridurre la loro distanza emotiva e farli sentire parte della realtà.

Come spiegare per esempio a uno studente disabile perché da un giorno all’altro tutti i suoi compagni non vanno a scuola? Come aiutarlo a vivere la didattica a distanza senza emarginazione? Ci ha provato Enrico Albenzio, giovane insegnante di sostegno e pedagogista veneto dell'Istituto paritario superiore per l'enogastronomia- ISE- Dieffe di Padova, che ha trascorso questi mesi rimboccandosi le maniche e impastando il pane insieme a un suo alunno.

«A un certo punto mi sono accorto che tutti i vari compitini e le strategie pedagogiche non servivano più, il ragazzo era stanco e dopo vari tentativi smetteva di rispondere, si disconnetteva e usciva di casa», racconta Enrico Albenzio. Uno dei problemi dell’inclusione sociale è che spesso si rischia di generalizzare i disabili nelle migliori delle intenzioni, facendogli vivere una normalità comunemente accettata, senza tenere conto dei loro desideri e delle loro preoccupazioni. La didattica a distanza durante il lockdown, impersonale e poco interattiva, non riesce a considerare in tal senso alcuni suoi studenti e rischiava di aumentare ancor più le distanze tra il maestro Albenzio e lo studente. «La famiglia era disperata – afferma – mi chiamava dicendo che il figlio usciva di casa in piena pandemia, c’era bisogno di un valido motivo per tenerlo occupato, per farlo stare al sicuro e non esporlo ai contagi».

Ascoltando lo studente e impegnandolo nella panificazione, Enrico è riuscito perciò a proteggerlo anche da un mondo per lui incomprensibile ma affascinante. «È stato lui stesso a chiedermelo – dice l’insegnante – in quei giorni il suo unico contatto con il mondo era la tv e, vedendo tutti fare il pane, da bravo buongustaio voleva partecipare anche lui». Giorno dopo giorno, Enrico e l’alunno si danno appuntamento perciò in videochiamata e, con le mani in pasta, imparano anche qualcosa di molto prezioso l’uno dall’altro. ​«Quest’esperienza ha segnato anche me, mi ha aiutato a vivere i mesi di lockdown con un obiettivo – racconta – All’inizio non è stato facile: le prime due settimane il ragazzo reagiva bruscamente, maltrattava l’impasto, ma con un po’ di pazienza siamo riusciti a lavorare anche sulle emozioni. Fare il pane in un certo modo ha attutito il disagio che provava, come per tutti in quei giorni»