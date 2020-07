Nicola e l'antica arte del remo

Nicola è un giovane veneziano appassionato di barche e di mare. In questi anni, chi vive a Venezia trova facilmente lavoro nell’industria del turismo, dove le possibilità di occupazione sono legate all'attività di hotel, ristoranti e di tutte quelle realtà che costituiscono l'indotto una gigantesca industria diffusa dell'accoglienza.

Per un giovane che vive a Venezia entrare a far parte di questa industria sembra, dunque, una scelta obbligata. Nicola e i suoi soci Emiliano e Damiano, invece, hanno voluto provare a battere una strada diversa e deciso di far diventare la loro passione per le barche e per la voga alla veneta una professione.

In pochi anni “Venice Onboard” è diventata un’istituzione a Venezia registrando centinaia di iscritti e sostenitori. Subito dopo il lockdown, inoltre, “Venice Onboard” ha ripreso immediatamente le sue attività, dimostrando che anche a Venezia è possibile riuscire a vivere senza dipendere dal turismo.