Daverio: «La vera opera d'arte? Il volontariato italiano»

Certo l’origine del volontariato è mista e corrisponde fino in fondo a ciò che è l’Italia:«Una parte è legata alla partecipazione del mondo della Chiesa, una parte alla partecipazione del mondo del borgo. In questo incrocio fra tradizione ecclesiale e civica sta oggi la forza che spinge ancora gli italiani a partecipare. Ecco perché sono pronti a dare e a lavorare. Ed è un peccato che lo Stato non se ne sia ancora reso conto».

E in effetti solo oggi ci sono nuove normative che cominciano ad immaginare le prime vere defiscalizzazione. Ma Daverio non sembra impressionato: «È un primo passo avanti. Però tra questa normativa e quella americana la distanza è abnorme. Da noi entra in una quota sulla dichiarazione fiscale che è una sorta di epsilon rispetto alla dimensione che possono assumere le donazioni nel mondo anglosassone. Laddove siamo grandiose e gloriosi è nel volontariato umano, quello fisico non economico. Lì battiamo tutti. E forse anche qui una presa di coscienza maggiore dell’importanza di questo settore nella nostra vita pubblica andrebbe presa in alta considerazione». «Calcolando anche che non si deve pensare che il volontariato sia del tutto privo di coinvolgimenti economici. Si può essere pagati molto meno che nel lavoro di ufficio ma non vigono le regole drammatiche del mercato del lavoro italiano, innegabilmente il più arretrato del mondo. Viviamo un momento di grandissimo disordine prospettivo, cioè il mercato del lavoro è qualcosa che possono capire solo esperti di alchimia medioevale e il rapporto tra sindacato e impreso riguarda ancora i rapporti del feudalesimo. Siamo totalmente fuori dalla realtà contemporanea europea». In questa potente dicotomia tra un mondo che ha una volontà partecipativa storica, fisiologica e cromosomica e una mondo in parte anchilosato si pone dunque per Daverio la questione di oggi. E la funzione del volontariato diventa sempre più importante.

Anche per quello che riguarda il tema più amato dal nostro intervistato. «Sulla questione del patrimonio artistico la faccenda si fa ancora più complicata. Oggi esiste una piccola defiscalizzazione per chi contribuisce alla manutenzione del patrimonio artistico. Ben venga. Però bisogna anche tenere conto di un dato oggettivo. Negli Stati uniti il massimo delle imposte che paga un individuo è il 33%. Qui in Italia è circa il 90%. Allora se pago il 90% perché sono abbiente, porca miseria, non servirà solo a fare le feste al Consiglio regionale del Lazio e ad avere le auto blu. Servirà anche al patrimonio. Quindi da noi la partecipazione del privato al patrimonio pubblico è molto complicata. Vogliamo fare come gli americani, che chi dona viene defiscalizzato? Bene allora dobbiamo anche pagare le tasse come fanno gli americani. Altrimenti questi trip nuovo del legislatore che chiama il singolo a contribuire ulteriormente rispetto al contributo che ha già lasciato con il suo pagare la tasse ha il sapore della beffa. L’art bonus è in qualche modo una presa in giro dell’imposizione fiscale italiana». In ogni caso questa partecipazione, che affonda le proprie radici al cuore della nostra civiltà e che rappresenta la nostra caratterizzazione genetica, rischia di venire smarrita. «Pensiamo a cosa sono le Scuole veneziane attorno alle Chiese come luogo di aggregazione laica e di formazione della comunità. L’Italia ha un passato straordinario che tende a dimenticare perché in fondo la realtà di oggi ha preso una direzione opposta. Il Paese della partecipazione è diventato il Paese degli egoismi. Una mutazione che è in corso».