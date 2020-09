«Con i viaggi in Carovana proviamo ad abolire il carcere minorile»

«Sono nato a Brescia, nel 2002. Ho 17 anni. Ho fatto un sacco di casini in giro. Mi hanno denunciato per furto di una bici, ma la bici non l’ho rubata. Poi mi hanno denunciato perché ho rubato in un supermercato, questo è vero. E ancora mi hanno denunciato per una rissa, anche questo è vero». Ismaila si racconta senza bugie. É uno dei 10 ragazzi del progetto “Pronti, Via!” della Fondazione Exodus di don Mazzi selezionato dell’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Un intervento quadriennale per i minori sottoposti a misure restrittive da parte della Autorità giudiziaria, attraverso il modello “Carovana”. Invece di stare in carcere i ragazzi si mettono in marcia per l’Italia insieme ad un gruppo di educatori. Durante i 4 anni di sperimentazione partiranno sette Carovane, saranno complessivamente 100 i ragazzi coinvolti con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, con provvedimenti di natura penale in carico ai Servizi della Giustizia Minorile. L’équipe di educatori e formatori è sempre in contatto con i Servizi Sociali di riferimento dei ragazzi.